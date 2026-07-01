На Тернопільщині квадроцикл і мотоцикл зійшлися в лобовому зіткненні: за кермом були неповнолітні. Є постраждалі

Дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх сталася ввечері 30 червня у селищі Козлів Тернопільського району.

За попередньою інформацією, 15-річний водій квадроцикла Orix 150, який перевозив свого однолітка, допустив зіткнення з мотоциклом Spark. За кермом двоколісного транспортного засобу перебував хлопець 2009 року народження. На мотоциклі також їхав неповнолітній пасажир.

У результаті аварії травми отримали водій та пасажир мотоцикла, а також пасажир квадроцикла. Усіх потерпілих госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

Для встановлення всіх обставин ДТП у учасників аварії відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.