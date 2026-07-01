У Тернополі чоловік висипав сміття у лісосмузі: порушника встановили та оштрафували

У Тернополі зафіксували випадок незаконного вивезення твердих побутових відходів до лісосмуги поблизу мікрорайону «Пронятин». Інцидент стався 13 червня близько 20:15.

Порушення виявили представники громадської організації «Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля». За їхніми даними, чоловік за допомогою трактора з причепом вивіз та висипав побутове сміття на території лісосмуги, утворивши стихійне сміттєзвалище.

Про подію активісти повідомили на спецлінію 102. На місце оперативно прибули військовослужбовці Національної гвардії України, які встановили особу порушника та задокументували факт правопорушення.

Також на місце виїхали працівники управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради. Інспектори склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та зобов’язали його прибрати засмічену територію.

Крім цього, порушника можуть притягнути до відповідальності ще за кількома статтями КУпАП, зокрема за псування та забруднення земель, порушення вимог щодо поводження з відходами, а також пошкодження зелених насаджень. Також йому можуть нарахувати збитки за засмічення земельної ділянки.

У муніципальній інспекції закликають мешканців дбати про довкілля, не створювати стихійних сміттєзвалищ та користуватися лише законними способами утилізації відходів.