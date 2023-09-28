Виставкою церковних раритетів розпочали святкування 250-річчя коронації Почаївської ікони

26 вересня у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки “Почаївський монастир в історії греко-католицької Церкви”. Подія стала початком цілої низки заходів з нагоди 250-ліття коронації ікони Почаївської Богородиці. Присутні мали змогу оглянути експонати унійної доби монастиря 1712-1831 років.

Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк, звертаючись до присутніх, сказав, що подія коронації Папою Римським Климентом XIV Почаївської ікони у 1773 року стала епохальною для нашого народу і Церкви, «вона стала новим відліком у розумінні того, ким ми є, як народ, які ми маємо цінності, чим ми живемо і що для нас є важливим. Коронація ікони означала не просто відзнаку, визнання чудотворності (через підтвердження чудес, які відбувалися завдяки молитві перед іконою), а насамперед означала духовну зрілість нашого народу, означала, що Пресвята Богородиця у нашому народі є знаною, любленою, це було наче Її визнанням нашого народу».

Архиєрей подякував директору Тернопільського обласного краєзнавчого музею Яремі Шатарському та працівникам за ініціативу і наголосив, що «краєзнавчий музей є не тільки хранителем історичних цінностей, а актуалізує минуле у сьогоденні». З урочистої нагоди єпископ подарував музею пам’ятну медаль, яка була викарбувана з нагоди 250-ліття коронації ікони з гербом Римського Папи Климента та Успенського Собору XVIII століття (зворотня сторона).

Виставка стала початком святкування 250-ліття коронації Почаївської ікони, яке цими днями проводить провінція Найсвятішого Спасителя Василіянського Чину Святого Йосафата в Україні, Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ, Інститут історії Церкви Українського католицького університету за підтримки Тернопільської обласної військової адміністрації, Тернопільської обласної ради. Вона продовжиться у Зарваниці, де будуть представлені експонати, наявні на Тернопільщині та привезені з різних куточків України.

Виставка стала преамбулою до Міжнародної наукової конференції «Почаївський феномен: василіянський монастир Успіння Пресвятої Богородиці в історії та культурі України». Нагадуємо, що конференція триватиме з 28 по 30 вересня в Марійському духовному центрі «Зарваниця». Її мета – розвінчати міфи доби російської імперії та відкрити достовірні факти історії українського Почаєва, зокрема унійного періоду.

Участь у конференції візьмуть науковці, священнослужителі, монахи, митці з різних куточків України та з-за кордону. У рамках заходу заплановані: ️робота 5 очних та однієї он-лайн секції; ️видання ґрунтовного наукового збірника; ️створення каталогу почаївських видань у колекціях Тернопільської області; ️огляд унікальної виставки почаївських старожитностей з музеїв, архівів, бібліотек і приватних колекцій Дрогобича, Львова, Острога, Рівного, Тернополя, а також парохій Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.