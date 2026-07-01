Непоправна втрата для всієї України, – на війні загинув матрос, музикант та дослідник Ігор Ходжаніязов

Під час виконання бойового завдання загинув 36-річний Ігор Ходжаніязов — старший матрос, який у цивільному житті був відомий як музикант та дослідник. У захисника залишилося троє дітей.

Про це повідомила його дружина Олена Шикура.

Жінка повідомила, що Ігор Ходжаніязов загинув від прямого влучання КАБа 28 червня.

«На День Конституції України. За день до першого рочка свого наймолодшого сина Гордія. Буду горювати й виховувати трьох синів тепер. Я була щаслива з тобою кожного дня всіх майже 13 років нашого спільного життя. Дякую долі за цей безцінний подарунок. Ми з тобою так багато встигли й так мало одночасно. Ти теж міг би зробити ще багато справді корисного і видатного в різних сферах, якими ти горів і де блискуче розбирався, надихаючи багатьох. Ми будемо жити, і обіцяю радіти. Виховуватиму дітей щасливими й достойними людьми, яким ти був, Сонце моє», — написала Олена.

Ігор Ходжаніязов — родом із Вінниці. Він відомий як поет, перекладач, музикант, дослідник історії традиційної музики, програміст. Разом із друзями-однодумцями заснував літературне угруповання «Новий шинок», був учасником гурту Mashala Doza, грав на грецькому бузукі.

«Мене завжди захоплювала його глибока цікавість до балканської та грецької музики, а особливо — до душевного й бунтарського жанру рембетіко. Ігор був неймовірно світлою, глибокою та творчою людиною. І саме таким він назавжди залишиться в нашій пам’яті та у звуках свого бузукі», — зазначила Ніна Паскал.

«Втрата для України — невимовна. Надзвичайний інтелектуал, науковець, музикант та дуже щира та світла людина Ігор Ходжаніязов загинув. Троє малолітніх діток залишились сиротами. Я не знаю такої людини, яка могла б так глибоко розбиратися в певних питаннях. І раділа, що нарешті світ музичної фольклористики прийняв його до своєї спільноти. Про горловий спів, про гуцульську музику, про те, де шукати класні й нові мелодії гопаків, я могла запитати тільки в нього», — додала Алла Пустовіт.

Сестра військового повідомила, що поховання відбудеться в селі Зарванці на Алеї захисників України.