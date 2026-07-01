Неочищені стоки роками зливали у Збруч: на Тернопільщині викрили посадовця

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику управління житлово-комунального господарства однієї із селищних рад Тернопільщини. За даними слідства, через незаконне скидання неочищених стічних вод у річку Збруч довкіллю було завдано збитків на понад 1,25 мільйона гривень.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань, упродовж 2023–2025 років комунальне господарство під керівництвом 58-річного посадовця здійснювало скид стоків без належного очищення, порушуючи вимоги екологічного та санітарного законодавства.

Лабораторні дослідження виявили у воді перевищення допустимих концентрацій нітритів, фосфатів, хлоридів, сульфатів, заліза, нафтопродуктів та інших забруднювальних речовин. За висновками фахівців, це призвело до забруднення поверхневих вод та заподіяло довкіллю збитки на суму 1 мільйон 253 тисячі гривень.

Посадовцю інкримінують порушення правил охорони вод (ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає штраф, позбавлення права обіймати певні посади або обмеження волі на строк до п’яти років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Теребовлянська окружна прокуратура.