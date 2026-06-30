На Тернопільщині втопився 19-річний юнак

Майже добу тривали пошуки 19-річного жителя Чортківського району, який зник під час купання в річці Дністер. Тіло хлопця рятувальники виявили 29 червня поблизу села Горошова.



Повідомлення про трагедію надійшло до правоохоронців 28 червня близько 16:37 від диспетчера ДСНС. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (м. Борщів).



У ході перевірки поліцейські встановили, що двоє знайомих – 19-річний юнак та його неповнолітній товариш вирішили переплисти річку Дністер. Під час запливу один із хлопців зник під водою. Його знайомий зміг дістатися берега та одразу повідомив про подію екстрені спецслужби.



До пошукових робіт залучалися працівники ДСНС та поліції. Після майже доби пошуків тіло юнака виявили на дні річки.



Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті експерт не виявив. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини нещастя. За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».



Поліція закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку біля водойм. Не переоцінюйте власні сили, не намагайтеся перепливати річки з сильною течією та купайтеся лише у спеціально відведених і безпечних місцях. Особливу увагу приділяйте безпеці дітей та не залишайте їх без нагляду поблизу води. Дотримання простих правил може врятувати життя.







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