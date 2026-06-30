Тривалий час вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається захисник Віталій Книш з Тернопільщини

У Гусятинську громаду знову прийшла сумна і трагічна звістка, повідомляють у селищній раді.

Підтвердилась інформація про загибель інспектора прикордонної служби другої категорії-кулеметника другого відділення інспекторів прикордонної служби другої прикордонної застави другого відділу прикордонної служби першої прикордонної комендатури швидкого реагування, солдата Книша Віталія Андрійовича, 28.02.1980 року народження, жителя селища Гусятин, який тривалий час вважався безвісти зниклим.

Життя Героя обірвалося 26 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області.

Віталій до останнього подиху залишався вірним військовій присязі. Він віддав своє життя за свободу та незалежність України.

У військового залишилися мама, брат…

Схиляємо голови в глибокій шані перед подвигом Героя! Загибель Віталія стала важкою втратою не лише для його родини, а й для всієї нашої громади.

Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого…

Вічна Пам’ять та шана Герою!