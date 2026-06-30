На Тернопільщині судитимуть посадовця підприємства, якого затримали на хабарі у $9 тисяч

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо заступника керівника одного з підприємств легкої промисловості області. Чоловіка обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

За даними слідства, на початку травня 2026 року до посадовця звернулися двоє братів із Теребовлянщини. За рекомендацією знайомих вони сподівалися отримати допомогу у вирішенні питань, пов’язаних із військовим обліком.

Слідчі встановили, що чоловік пообіцяв вплинути на працівників Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, аби братів зняли з розшуку за порушення правил військового обліку та видалили відповідні дані з електронної системи «Оберіг».

За свої «послуги» обвинувачений нібито вимагав 9 тисяч доларів США. Гроші, за версією слідства, він отримав під час зустрічі на території підприємства.

Одразу після передачі коштів правоохоронці затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Тернопільського районного управління поліції за оперативного супроводу працівників Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.