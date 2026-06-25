Чи пов’язана Почаївська лавра з Московським патріархатом: стартувала офіційна перевірка

Про це кореспондентові Укрінформу розповів голова ДЕСС Віктор Єленський.

“24 серпня 2024 року Президент України підписав закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій. Згідно з цим законом не допускається діяльність релігійних організацій, афілійованих із забороненою в Україні релігійною організацією. За всю історію нашої держави була заборонена діяльність лише однієї релігійної організації – Російської православної церкви, яка бере безпосередню участь у війні проти України”, – зазначив Єленський.

За його словами, Державна служба з етнополітики та свободи совісті проводить дослідження, якщо отримує обґрунтовані заяви про те, що та чи інша релігійна організація має безпосередній зв’язок з РПЦ.

“Наразі такі дослідження були проведені в першу чергу щодо Київської митрополії Української православної церкви, яка є центром і діє від імені всієї УПЦ, бо вся церква не є юридичною особою, а Київська митрополія є її центром і є юридичною особою. Також дослідження проведені щодо Покровського Голосіївського чоловічого монастиря («Голосіївська пустинь») та щодо Одеської єпархії Руської православної церкви закордоном. Після отримання великої кількості звернень та листів ми також прийняли рішення розпочати перевірку діяльності Почаївської Свято-Успенської лаври”, – додав Єленський.

Дослідження зв’язку почаївської святині з РПЦ проводитиме спеціально створена дослідницька група, яка розпочинає роботу 24 червня.

“Йдеться про перевірку документів, які стосуються діяльності Почаївської Свято-Успенської лаври та можуть підтвердити або ж спростувати її зв’язок з РПЦ, матеріалів та свідчень щодо цього питання. Як правило, таке дослідження триває трохи більше місяця, у складних випадках – близько двох”, – зазначив голова ДЕСС.

Якщо афіліація буде знайдена, тоді Державна служба з етнополітики та свободи совісті висуває до цієї релігійної організації припис, в якому сказано, що повинна зробити ця релігійна організація, щоб усунути порушення законодавства про свободу совісті.

“От, наприклад, щодо Київської митрополії ДЕСС висунула такі приписи. По-перше, Київська митрополія повинна забезпечити рішення про те, що всі парафії, єпархії, навчальні заклади, монастирі, братство і сестринство Української православної церкви виходять зі складу Російської православної церкви і повідомляють про це своїх вірних. Друге – предстоятель цієї церкви виходить зі складу синоду Російської православної церкви і повідомляє про це всіх вірних. Третє – Українська православна церква уневажнює для себе статут Російської православної церкви, який був ухвалений собором єпископів у Москві і передбачає підпорядкування Української православної церкви РПЦ і за який українські єпископи голосували в 2017 році. І четверте – УПЦ засуджує анексію восьми єпархій Української православної церкви, які знаходяться на сході України і в Криму”, – пояснює голова ДЕСС.

За його словами, щоб виконати цей припис, надається 30 днів. Якщо цього часу не вистачає, наприклад щоб зібрати собор, то за наявності обгрунтованого прохання надається ще 60 днів. Однак Київська митрополія відмовилася виконувати цей припис і не пояснила, чому вона цього не зробить. Тому її було визнано афілійованою з РПЦ, і Державна служба з етнополітики та свободи совісті подала проти неї позов про її припинення у серпні 2025 року.

“Судовий розгляд цієї справи триває. Суд поки ще не перейшов до розгляду питання по суті. Київська метрополія застосовує всякі процедурні зачіпки, щоб затягнути процес. Адже якщо його не затягувати, потрібно буде пояснити українському народові, чому Київська митрополія витрачає стільки грошей і зусиль для того, щоби залишитися у складі Московського патріархату”, – зазначив Єленський.

Щодо результатів дослідження двох інших релігійних організацій, які вже були проведені, то перевірка Одеської єпархії Руської православної церкви закордоном не виявила її зв’язків з Московською патріархією. За інформацією ДЕСС, ця частина РПЦ розірвала відносини з Московським патріархатом і засудила політику підтримки війни.

“Щодо діяльності Голосіївської пустині – ми видали припис. Нам надіслали дуже плутану відповідь з посиланням на якісь загальні документи міжнародного права, а також оскаржують у суді результати дослідження та припис. Тому зрозуміло, що вони відмовляються виконати цей припис. І ми тоді оголосили Голосіївську пустинь афілійованою організацією і подали позов про її припинення”, – додав Єленський.

Як повідомлялося, Державна служба з етнополітики та свободи совісті 24 червня розпочинає вивчення можливих зв’язків Почаївської Свято-Успенської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні. Це рішення ухвалене на виконання вимог Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та Порядку проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості релігійних організацій з іноземними релігійними організаціями, діяльність яких в Україні заборонена.

У ДЕСС наголосили, що будь-які ознаки іноземного впливу чи підпорядкування в контексті заборонених структур буде ретельно досліджено, а результати – публічно представлено суспільству.