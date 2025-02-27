Повернутися на службу після СЗЧ за спрощеною процедурою: хто може та за яких умов

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть до 1 березня 2025 року повернутися до служби за спрощеним алгоритмом без кримінальної відповідальності. Це стосується тих, хто здійснив СЗЧ до 29 листопада 2024 року. Детальніше про те, як це зробити, розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Хто може повернутися на службу за спрощеною процедурою

Військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину чи місце служби або дезертували.

Крім тих, хто зробив це після 29 листопада 2024 року.

Коли військовослужбовцям потрібно повернутися на службу

Не пізніше 1 березня 2025 року.

Як це зробити

Подайте рапорт: особисто до військової частини або онлайн через застосунок Армія+ разом із рекомендаційним листом від частини, яка потребує військового.

Коли поновляться грошові виплати

Не пізніше 72 годин з дня прибуття до військової частини чи місця проходження служби.

Як повернутися на службу військовим, які здійснили СЗЧ після 29 листопада 2024 року

Ви повинні пройти через загальну процедуру, яка включає:

отримання письмової згоди командира частини, яку військовий самовільно залишив, або батальйону резерву, куди направлять військового на час поновлення на службі

проведення розслідування кримінального провадження

винесення рішення судом, на підставі клопотання прокурором, щодо того, звільняти чи ні військового від відповідальності.

Після цього вас починають поновлювати на службі.