Захищаючи Україну, загинув захисник Сергій Дмитришин з Тернопільщині

Знову страшна звістка сколихнула Великоберезовицьку громаду, повідомляють на сторінці громади.



Захищаючи Україну, загинув житель села Буцнів, старший солдат Сергій Ігорович Дмитришин, 2 серпня 1989 року народження.



Сергій Дмитришин був призваний на військову службу по мобілізації 24 лютого 2022 року Яворівським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Львівської області. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилося найстрашніше — Герой загинув 28 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області.



У полеглого Захисника залишилися дружина Наталя, син Ілля та мама Тетяна.



Зустріч тіла Героя відбудеться завтра, 30 червня, о 10:30 при в’їзді в село Буцнів біля фігури Матері Божої. Парастас відбудеться, завтра, о 20:00.



Чин похорону розпочнеться у середу, 1 липня, об 11:00.



Висловлюємо щирі співчуття усім рідним та близьким Сергія Дмитришина. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам’ять Герою!

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