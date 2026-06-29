Бебі-бум у Чорткові: за три доби народилося вісім немовлят

У пологовому відділенні Чортківської центральної міської лікарні за останні три доби на світ з’явилися вісім новонароджених. Медики жартома називають це справжнім бебі-бумом.

Цікаво, що кількість хлопчиків і дівчаток виявилася однаковою — народилися чотири хлопчики та чотири дівчинки.

У лікарні привітали батьків із поповненням у родинах та побажали малюкам здоров’я, щасливого дитинства і мирного неба над головою.

Медики також нагадали, що першою дитиною, яка народилася у пологовому відділенні Чортківської лікарні у 2026 році, стала дівчинка. Вона з’явилася на світ 2 січня з вагою 3545 грамів та зростом 53 сантиметри. Її батьки приїхали до Чорткова із села Констанція Борщівського краю.

У Чортківській центральній міській лікарні зазначають, що створюють для породіль комфортні та безпечні умови, аби народження дитини стало радісною та незабутньою подією для кожної родини.