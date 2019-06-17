Один із найатмосферніших тернопільських будинків (фото)

Будинок на Коперніка, 5, а точніше один із його під’їздів — один із найатмосферніших серед тих, де я бувала.

І справа не тільки в самій начинці (хоча вона тут знатна: сіро-біло-чорна кахля, мінімалістині балясини — все, як годиться в модернізмі). Провідну роль тут відіграє світло.

Справа в тім, що вертикальне скління сходового майданчика виконано зеленим склом і, коли навідатись сюди у сонячний день, весь простір зелений-зелений.

Анна Золотнюк.