Блоги Тернопіль: відгуки 

Один із найатмосферніших тернопільських будинків (фото)

Redaktor 0 View Прокоментуй!

 

Будинок на Коперніка, 5, а точніше один із його під’їздів — один із найатмосферніших серед тих, де я бувала.

І справа не тільки в самій начинці (хоча вона тут знатна: сіро-біло-чорна кахля, мінімалістині балясини — все, як годиться в модернізмі). Провідну роль тут відіграє світло.

Справа в тім, що вертикальне скління сходового майданчика виконано зеленим склом і, коли навідатись сюди у сонячний день, весь простір зелений-зелений.

Анна Золотнюк.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *