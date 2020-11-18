Спогади про Марту Чопик

«Найбільшим скарбом на землі ЛЮБОВ не замінити» (М. Чопик)

Нам не забути бібліотечне рандеву у січні 2020 року. Це була цікава і захоплююча зустріч тернопільських письменників в обласній бібліотеці для дітей з нагоди 80-літнього ювілею книгозбірні. Однією з поважних гостей була галицька пані, шанувальниця модних капелюшків і шалей, поетка, у якої більше двох десятків книг для дітей і дві поетичні збірки для дорослих, неперевершена майстриня паперопластики, витинанки Марта Теодорівна Чопик.

У лютому 2021-го ми планували відзначити в бібліотечному колі її поважне 90-ліття… Не судилося… 16 листопада її втомлене серце перестало битися…

Сумно і важко, коли відходять у вічність такі великі життєлюби, як пані Марта.

Талановита бабуся, яка писала для внуків, яких у неї п’ятеро, а друкуватися почала у 60, невимовно душевна співбесідниця, яка чула кожного, з ким вступала до розмови, майстриня на всі руки, сильна і строга, але дуже справедлива жінка, мама, бабуся. Її чеснот не злічити.

Ми, працівники обласної бібліотеки для дітей, безмежно вдячні їй за кожну зустріч з нашими читайликами, за кожну подаровану книжку (а їх у нас понад 100), за прекрасний вечір-презентацію пісенника «Веселі нотки» (разом з композитором В. Войнарським) у рамках Всеукраїнської конференції директорів обласних бібліотек для дітей у 2004 році. За короткий час зустрічі усі наші гості прикипіли душею до цієї інтелігентної пані в гарному капелюшку. яка обдарувала їхні книгозбірні своїми добрими книгами, щирими вітаннями та побажаннями.

30 вересня 2012 року. День сімейного читання «Книгу в сім’ю, сім’ю – в бібліотеку». Шикарний показ модних головних уборів і власноруч вив’язаних шалей. Моделі – працівники нашої книгозбірні, креативний дизайнер – Чопик Марта Теодорівна. Згадуємо цю зачудовану мить з ніжністю і теплом.

Переконана оптимістка, пані Марта запалювала кожного, з ким спілкувалася, ЛЮБОВ’Ю до життя і всього живого.

А її книги і посібники, музичні казки та пісенники – це скарб для пізнання добра і людяності для маленьких і великих, це путівники до глибин мудрості.

Чи не в кожній книгозбірні для дітей (і не тільки) відбувалися виставки творчих робіт Марти Теодорівни з паперу – витинанки вражали майстерністю виконання, аплікації – грою об’ємів і кольорів, маски – оригінальністю, листівки – різноманіттям.

До всього хотілося доторкнутися, не вірилося, що ці шедеври творилися звичайними ножицями. Бо й, насправді, не тільки ножицями, їх творила майстриня з добрим серцем і в кожен виріб вкладала частинку душі.

… І ось її душа покинула нас, відлетіла до місця вічного спочинку, де немає ні болю, ні тривог…

«Душа поетки М. Чопик – це душа людини, яка пройшла на землі стонадцять кіл пекла і раю, залишившись при цьому відкритою всесвіту любові» (Я. Сачко).

Кожен з нас, хто знав цю сильну, талановиту, працьовиту, цікаву і натхненну жінку – патріотку, логопединю, поетку, майстриню – назавжди збереже світлу пам’ять про неї.

Царство небесне і вічний спомин нехай увінчають кінець її земного шляху.

А її загадки, вірші, розмальовки, ліричні поезії, пісні і музичні казки, за які Марта Теодорівна удостоєна звання лауреатки Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Іванни Блажкевич (2001) завжди житимуть серед вдячних читачів і щирих прихильників!

Колопенюк Марія, головний бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської обласної бібліотеки для дітей