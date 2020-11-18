Чи боляче робити лазерну епіляцію?

Часто жінки думають, що лазерна епіляція – це дуже боляче. Саме це зупиняє їх від задоволення мати гладке тіло і забути про зайве волосся надовго.

Для лазерної епіляції в медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» використовується александритовий лазер Candela (США) – який вважається «золотим стандартом» епіляції!

Одна з головних переваг даного апарату – це сучасна система охолодження, яка мінімізує неприємні відчуття під час лазерної епіляції, тому наші пацієнти не відчувають болю або сильно неприємних відчуттів.

Порівняно з іншими видами депіляції, лазерну епіляцію потрібно робити не кожні 2 тижні, а 1 раз в 1-1,5 місяця, а після курсу процедур 1 раз в 6-12 місяців.

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Ділянка Вартість 1 сеансу за прайсом Вартість при оплаті 6 сеансів Вартість при оплаті 8 сеансів Вартість при оплаті 12 сеансів Верхня губа 299,00 240,00 220,00 195,00 Пахвинні ділянки 449,00 360,00 375,00 290,00 Руки повністю 1 199,00 960,00 899,00 780,00 Екстра бікіні 849,00 680,00 635,00 555,00 Ноги повністю 1 649,00 1 320,00 1 235,00 1 075,00

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