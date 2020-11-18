16:23 | 18.11.2020
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Бізнес-Погляд 

Чи боляче робити лазерну епіляцію?

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Часто жінки думають, що лазерна епіляція – це дуже боляче. Саме це зупиняє їх від задоволення мати гладке тіло і забути про зайве волосся надовго.

Для лазерної епіляції в медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» використовується александритовий лазер Candela (США) – який вважається  «золотим стандартом» епіляції!

Одна з головних переваг даного апарату – це сучасна система охолодження, яка мінімізує неприємні відчуття під час лазерної епіляції, тому наші пацієнти не відчувають болю або сильно неприємних відчуттів.

Порівняно з іншими видами депіляції, лазерну епіляцію потрібно робити не кожні 2 тижні, а 1 раз в 1-1,5 місяця, а після курсу процедур 1 раз в 6-12 місяців.

УВАГА! У МЦ «ОКСФОРД МЕДІКАЛ» ДІЮТЬ ЗНИЖКИ ДО 35% НА КУРС ЛАЗЕРНОЇ ЕПІЛЯЦІЇ CANDELA!

Ділянка

Вартість 

1 сеансу за прайсом

Вартість

при оплаті

6 сеансів

Вартість

при оплаті 

8 сеансів 

Вартість

при оплаті 

12 сеансів 

Верхня губа

299,00

240,00

220,00

195,00

Пахвинні ділянки

449,00

360,00

375,00

290,00

Руки повністю

1 199,00

960,00

899,00

780,00

Екстра бікіні

849,00

680,00

635,00

555,00

Ноги повністю

1 649,00

1 320,00

1 235,00

1 075,00

 

Встигність придбати цілий курс процедур за акційною ціною.*

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