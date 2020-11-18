Чи боляче робити лазерну епіляцію?
Часто жінки думають, що лазерна епіляція – це дуже боляче. Саме це зупиняє їх від задоволення мати гладке тіло і забути про зайве волосся надовго.
Для лазерної епіляції в медичному центрі «Оксфорд Медікал Тернопіль» використовується александритовий лазер Candela (США) – який вважається «золотим стандартом» епіляції!
Одна з головних переваг даного апарату – це сучасна система охолодження, яка мінімізує неприємні відчуття під час лазерної епіляції, тому наші пацієнти не відчувають болю або сильно неприємних відчуттів.
Порівняно з іншими видами депіляції, лазерну епіляцію потрібно робити не кожні 2 тижні, а 1 раз в 1-1,5 місяця, а після курсу процедур 1 раз в 6-12 місяців.
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Ділянка
Вартість
1 сеансу за прайсом
Вартість
при оплаті
6 сеансів
Вартість
при оплаті
8 сеансів
Вартість
при оплаті
12 сеансів
Верхня губа
299,00
240,00
220,00
195,00
Пахвинні ділянки
449,00
360,00
375,00
290,00
Руки повністю
1 199,00
960,00
899,00
780,00
Екстра бікіні
849,00
680,00
635,00
555,00
Ноги повністю
1 649,00
1 320,00
1 235,00
1 075,00
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