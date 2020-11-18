Почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 16 жінкам з Тернопільщини, які виховують п’ять і більше дітей

Нагадаємо, почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється Президентом України жінкам, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Цього року в Україні відзначили 678 таких жінок. А з 2005 по 2019 роки почесне звання «Мати-героїня» присвоєно 6670 жителькам Тернопільщини.