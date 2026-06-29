Батько-військовий приїхав із фронту на випуск доньки: зворушливий момент став сюрпризом для випускниці тернопільського ліцею

У Тернопільському ліцеї №21 – спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети під час випускного вечора сталася подія, яка зворушила учнів, педагогів та гостей свята.

Випускниця 11-А класу Анжеліка Даньків отримувала свідоцтво про завершення навчання, не підозрюючи, що на неї чекає особливий сюрприз. Саме в цей момент до зали зайшов її батько-військовослужбовець, який нині боронить Україну на фронті, повідомляють у навчальному закладі.

Захисник зміг ненадовго вирватися з передової та подолав сотні кілометрів, щоб особисто привітати доньку з важливою подією. З букетом квітів у руках він несподівано з’явився під час урочистостей, викликавши щирі емоції в усіх присутніх.

Зворушлива зустріч батька та доньки не залишила байдужим нікого. За словами очевидців, сліз не стримували ні вчителі, ні однокласники, ні гості свята.

У ліцеї зазначають, що цей момент став одним із найяскравіших і найемоційніших спогадів випускного вечора, вкотре нагадавши про силу батьківської любові та ціну, яку українські військові платять за можливість дітей навчатися і будувати своє майбутнє у вільній країні.