За вихідні на Тернопільщині виявили 12 нетверезих водіїв

Упродовж минулих вихідних патрульні поліцейські Тернопільщини виявили 12 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

Правоохоронці відсторонили порушників від керування та склали щодо них 12 адміністративних протоколів за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції нагадують, що закон передбачає відповідальність не лише за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а й за водіння під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції. Також порушенням є передача керування нетверезій особі та відмова від проходження огляду на стан сп’яніння.

Крім адміністративного покарання, за такі правопорушення передбачена евакуація транспортного засобу.

Патрульні закликають водіїв бути відповідальними та не сідати за кермо після вживання алкоголю чи інших речовин, які можуть вплинути на здатність безпечно керувати автомобілем. Адже від цього залежить безпека не лише самого водія, а й інших учасників дорожнього руху.