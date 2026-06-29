У селі поблизу Тернополя виявили стихійне сміттєзвалище: винних шукатимуть спільно з поліцією

У селі Плотича Білецької громади зафіксували випадок незаконного вивезення та складування відходів. Про проблему стало відомо після анонімного допису в місцевій групі у соціальній мережі Facebook.

Як повідомив представник Білецької сільської ради Володимир Роговський, йдеться про ділянку наприкінці вулиці Грушевського, навпроти території колишнього склозаводу. За його словами, у цьому місці немає жодного офіційного чи паспортизованого сміттєзвалища, а тому складування будівельного сміття та побутових відходів є незаконним.

У громаді наголошують, що такі дії порушують Правила благоустрою та можуть стати підставою для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.

Для встановлення осіб, причетних до вивезення сміття, інспектор відділу житлово-комунального господарства Білецької сільської ради спільно з поліцейськими офіцерами громади та старостою Плотицького старостинського округу проведуть відповідну перевірку.

Мешканців громади закликають дотримуватися правил благоустрою, не створювати стихійних сміттєзвалищ та повідомляти про подібні випадки. У сільській раді наголошують, що чистота населених пунктів залежить не лише від роботи комунальних служб, а й від відповідального ставлення кожного жителя до довкілля.