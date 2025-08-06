Підроблені ін’єкції, смерть пацієнтів та військові огляди: чому лікарі з Чорткова не покарані?

Скандал навколо Чортківської центральної міської лікарні набирає нових обертів. Два офтальмологи, які стали фігурантами розслідування через підроблені ін’єкції, що призвели до осліплення пацієнтів, зараз продовжують працювати у військово-лікарській комісії Чорткова. Цю інформацію журналісти «20 хвилин» отримали з власних джерел, а пізніше її підтвердив і керівник медзакладу.

У лютому 2023 року в Чортківській лікарні 22 пацієнтам ввели підроблений препарат, в якому містився бевацизумаб, що призвело до страшних наслідків: двоє людей загинули, семеро втратили очі, а інші не змогли відновити зір. Це стало відомо в результаті розслідування, яке встановило, що лікарі, ймовірно, діяли з порушеннями. Вони не лише ввели фальшивий препарат, а й викликали серйозні ускладнення у пацієнтів, деяким з яких не вдалося повернути хоча б частину зору.

Наразі тривають суди, де лікарям загрожує до восьми років позбавлення волі. Проте навіть попри кримінальні справи, два офтальмологи, які брали участь у введенні підробленого препарату, продовжують працювати в медичній сфері. Завідувач офтальмологічним відділенням І.У. та його син Я.У. працюють у військово-лікарській комісії Чорткова. Вони проводять медичні огляди для військовозобов’язаних та призовників, визначаючи їхню придатність до служби. Керівник медзакладу Ростислав Шульський пояснив, що лікарі не були відсторонені від роботи, оскільки суди та прокуратура не направляли жодних документів для відсторонення. Він також зазначив, що наявність офтальмологів у комісії важлива для її функціонування, бо без них не було б можливості провести огляди для військових.

Згідно з деклараціями І.У., він має невелику кількість майна, зокрема, житловий будинок, що належить його дружині. Його заробіток складається з зарплати лікаря та пенсії. Окрім цього, він працює за сумісництвом у Товстенській селищній лікарні та займається продажем сільськогосподарської продукції, отримуючи додатковий прибуток. Його дружина також заробляє на пенсії і має власний ФОП, який займається роздрібною торгівлею медичними та ортопедичними товарами.

Син І.У., Я.У., який також працює в Чортківській лікарні, заробив значні суми за 2024 рік, працюючи в лікарнях Чорткова та Товстого. Окрім того, він отримав додаткові доходи за консультації та інші послуги. Цікаво, що він також зазначає у декларації особу, з якою спільно проживає, але з якою не перебуває у шлюбі.

Загалом, родина офтальмологів має значні активи, які не відображені в деклараціях та викликають питання щодо прозорості їхньої діяльності. Ще одна цікава деталь — дружина Я.У., пані В., має свій ФОП і активно співпрацює з Чортківською лікарнею, виграючи тендери на постачання медичного обладнання та іншої продукції. Відносини цієї жінки з родиною офтальмологів викликають сумніви, адже вони вказують на можливу вигоду, яку вона отримувала від медичних контрактів лікарні.

Попри численні звинувачення та негативний резонанс, медики, які стали причиною трагедії для своїх пацієнтів, продовжують працювати у цій же лікарні, а також виконувати обов’язки у ВЛК, залишаючи потерпілих без відповідей. Пацієнти, яким було введено підроблений препарат, все ще борються за справедливість через суди, але не всі з них дожили до цього моменту. Їхні родини шукають відповіді, а лікарі, ймовірно, продовжують уникати покарання.