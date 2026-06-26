Тернопільська школа №29 отримала нову директорку: заклад очолила Оксана Стецька

У Тернопільській міській раді відбулося засідання конкурсної комісії щодо заміщення посади директора Тернопільської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №29.

Єдиною кандидаткою на посаду стала Оксана Стецька. Вона представила детальний перспективний план розвитку закладу, пройшла тестування з професійних компетентностей і виконала ситуаційне завдання.

За підсумками всіх етапів конкурсу вона отримала 78 балів (84%) та була визнана переможницею. Рішення підтримала конкурсна комісія шляхом голосування.

Стратегія розвитку школи

У своїй презентації новообрана директорка визначила ключовий підхід розвитку школи — дитиноцентризм. За її словами, сучасний заклад освіти має функціонувати як цілісна система, де рівноцінно взаємодіють освітній процес, управління, педагогічна майстерність і безпечне середовище.

Серед ключових пріоритетів розвитку:

підвищення якості освіти та оновлення програм у межах НУШ,

збереження мовного профілю та розвиток іноземних мов через мовні клуби, проєкти й комунікативні методики,

розвиток цифрової грамотності та STEM-освіти,

підтримка обдарованих учнів,

модернізація бібліотечного простору та розвиток культури читання,

підвищення кваліфікації педагогів і розвиток кадрового потенціалу,

створення безпечного, інклюзивного та сучасного освітнього середовища,

розвиток виховання, учнівського самоврядування, волонтерства та партнерства з громадою.

Школа №29 у процесі трансформації: перехід до гімназії

У межах реформи старшої профільної школи заклад готується до переходу в статус гімназії зі структурним підрозділом «Початкова школа» та припинення набору до 10 класу.

Як зазначається, основною зміною стане розширення мережі початкових класів. Уже цього року кількість першокласників зросте на два повних класи. Наразі до закладу подано близько двох сотень заяв від батьків майбутніх першокласників.

Початкова школа: зростання набору та організаційні зміни

Школа щороку набирала по чотири перші класи, однак уже цьогоріч планується набір шести.

Цього року випустилося 112 учнів четвертих класів. Більшість із них залишаються навчатися у закладі, хоча поодинокі учні переходять до інших шкіл. Також до школи приходять діти з інших закладів за наявності вільних місць.

Набір до перших класів здійснюється відповідно до законодавства України. Школа має закріплену територію обслуговування (вулиці Леся Курбаса, Володимира Великого, частина бульвару Дмитра Вишневецького, вулиці Овочева, Якима Яреми та Полковника Морозенка тощо). Діти з цієї території мають першочергове право на зарахування.

Також пріоритет мають діти працівників закладу та учні, чиї брати або сестри вже навчаються у школі. На вільні місця можуть претендувати й інші діти, однак наразі вакантних місць у перші класи немає.

Збереження поглибленого вивчення іноземних мов

Попри зміну статусу та перехід у формат гімназії, школа зберігатиме мовний профіль.

Формально поняття «спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов» поступово втрачає чинність, однак заклад планує продовжити всі напрацювання.

Серед інструментів:

використання варіативної складової навчального плану,

мовні клуби,

інтегровані уроки,

міжнародні проєкти,

конкурси та онлайн-співпраця з ровесниками з інших країн.

Довідка

Тернопільська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №29 заснована у 1993 році як новозбудована школа у житловому масиві міста. З 1996 року має статус спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов.

Заклад є одним із найбільших у місті, має стабільно високий набір учнів, активну участь у конкурсах і проєктах, а також високі результати навчання.

Попереднім керівником тривалий час був Анатолій Ятищук, який очолював заклад понад 25 років.