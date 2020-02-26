Як у Тернопільській університетській лікарні практикують проведення операцій малоінвазивними методиками на стравоході

💊👵 За допомогою до лікарів Тернопільської університетської лікарні звернулася 72-річна жінка, яка скаржилася на неможливість споживання їжі. У результаті обстежень з’ясувалося, що у неї майже ‼️ повна непрохідність стравоходу, що не дозволяє їжі потрапити у шлунок та засвоїтися, а відтак усе, що жінка намагалася споживати, викликало у неї блювоту. Такі наслідки спричинили те, що за останні два роки вона схудла на 50 кг. Допомогла жінці команда медиків відділення малоінвазивної хірургії (хірургія №2), прооперувавши її малоінвазивним способом.

✔️✍️ Про симптоми захворювання, його діагностику та проведення операції розповіли доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені Л.Я. Ковальчука Анатолій Беденюк та хірург, завідувач відділення хірургії №2 Сергій Дуць.

ℹ️ Що це за патологія?

👨‍⚕️ Зустрічається не дуже часто, але дуже часто її не діагностують. Її причини досі не вивчені повністю. Проявляється у тому, що абдомінальний відділ стравоходу при переході в шлунок скорочується і не здатний самостійно розширюватися, внаслідок чого хворий їсть, але їжа не проходить у шлунок. Пацієнтка, яку ми прооперували, не могла навіть нормально пити воду.

ℹ️ Які симптоми?

👨‍⚕️ На початкових стадіях їжа частково проходить у шлунок, на кінцевих – повна непрохідність. Їжа зупиняється в стравоході через це виникає блювання, схуднення. Пацієнтка, яка до нас звернулася, за два роки через хворобу схудла на 50 кілограмів.

ℹ️ Як проходить обстеження?

👨‍⚕️ Проводиться фіброгастродуоденоскопія («японець»). Але часто на пізніх стадіях пройти ендоскопом звужену частину стравоходу і кардіального відділу шлунка не вдається. У такому випадку основним методом діагностики є контрастна рентгеноскопія (-графія) стравоходу, шлунка.

ℹ️ Як проходить операція за сучасною методикою?

👨‍⚕️ Операція має назву – лапароскопічна кардіоміотомія. Проводиться через півсантиметрові розрізи передньої черевної стінки у кількох місцях. Пересікається м’язевий шар передньої стінки стравоходу. Після того стравохід не може так спазмувати, скорочуватися і починає функціонувати в нормальному режимі. Після операції хворі абсолютно нормально харчуються і швидко поправляються.

ℹ️ Як проводилися аналогічні операції раніше?

👨‍⚕️ Робилася лапаротомія від мечоподібного відростка і нижче пупка. Травма при розрізі значно більша. Хворі перебували на стаціонарному лікуванні не менше десяти днів.