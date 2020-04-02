Комунальники – не медичні працівники, але їхня місія також дуже важлива у боротьбі з епідемією коронавірусу. Звернення до тернополян

Працівники тернопільських компаній – управителів стали волонтерами у боротьбі з епідемією коронавірусу Covid-19, який набирає розмаху в Україні.

Звичайно, комунальники – не медичні працівники, але їхня місія також дуже важлива у боротьбі з епідемією коронавірусу. Працівники компаній-управителів приступили до виконання роботи, яка не входить до їхніх обов’язків, і, яку, зрештою, вони не вміють робити краще, ніж будь-хто з пересічних тернополян. Впродовж останніх днів дезінфекцію у тернопільських багатоповерхівках проводять як працівники з комплексного прибирання, так і залучаються працівники рембригад.

Якщо у світі ці роботи виконують люди, які працюють в відповідних установах та забезпечені якісними засобами захисту, то у Тернополі ці зобов’язання на себе взяли двірники та працівники з комплексного прибирання, які роботу з дезінфекції проводять на волонтерських засадах! Підприємства прийняли виклик та придбали те, що можливо купити у нашому регіоні для полегшення праці своїх робітників – захисні костюми, маски, рукавички, резервуари для розпилювання дезрозчину тощо. Навряд, чи вони є достатньо якісними для щоденної роботи із дезрозчинами – ми з вами живемо в одному місті і всі бачимо одинакову вартість та якість захисних засобів.

Наші працівники (нагадуємо, здебільшого пенсійного або передпенсійного віку) також втомлюються від щоденного ходіння з 16-літровими резервуарами та хворіють через постійне вдихання розчинів. Ця робота є складною і для чоловіків молодшого віку, яких ми актвино залучаємо до проведення дезінфекції. Якщо деякі жителі обурюються через ледь чутний запах хлору у під’їзді, що можуть сказати працівники, які щоденно дихають ним? Впродовж тижня, а то й більше, підприємства працюють фактично без вихідних, роблячи все залежне від себе для збереження здоров’я жителів Тернополя. Відповідальними особами розробляються графіки, щоб мешканці знали, коли виконуються ці роботи і були спокійнішими.

Але окремі тернополяни замість того, щоб висловити вдячність нашим волонтерам, пишуть безкінечні гнівні дописи у соцмережах і навіть викликають поліцію, переконуючи, що у них не проводять дезінфекцію! Наголошуємо ще раз – проведення дезінфекції не входить до обов’язків управителів, воно не передбачене платою за утримання будинку та прибудинкової території. Стати поряд із двірником та проводити дезінфекцію може і повинен кожен тернополянин!

Друга проблема, з якою ми зіткнулися: проводячи дезінфекцію, ми пропонуємо тернополянам засвідчити це, підписавши відповідний акт виконаних робіт. Почастішали випадки, коли мешканці відмовляються це робити, побоюючись за своє здоров’я. Просимо вас не відмовляти нашим працівникам і хоча б таким чином долучатися до виконання робіт, адже дуже часто на адресу комунальників звучать безпідставні звинувачення про те, що вони не виконують дезінфекції.

Тернополяни! Ви не повинні сидіти у квартирах та чекати, коли двірник прийде і протре перила поблизу вашої квартири, а потім писати гнівні дописи у соцмережах, якщо ви його не побачили. Перед тим, як скаржитеся – переконайтеся, що у вашому будинку не проводили робіт. Зрештою, заходи безпеки не бувають зайвими – просимо тернополян долучатися та також проводити дезінфекцію на ваших сходових клітках. Якщо ж хтось має можливість і бажання – пропонуємо вам стати волонтером та долучитися до проведення дезінфекції у тернопільських багатоповерхівках. На жаль, наразі не зголосилася жодна людина.