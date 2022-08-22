На Тернопільщині збільшується ріст захворювання на COVID-19

Епідемічна ситуація щодо COVID-19 в області залишається нестійкою. Розпочався прогнозований сезонний підйом її рівня, як гострої респіраторно вірусної інфекції.

За 33 тиждень (з 15.08.2022р. по 21.08.2022р.) зареєстровано 789 випадків COVID-19 проти 377 за попередній тиждень. Відмічається ріст в 2,1 рази.

В області продовжуються щеплення проти COVID-19, в т.ч. бустеризація.

Саме тому, спеціалісти ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ» рекомендують скористатися можливістю отримати чергове щеплення проти COVID-19, особливо людям професійної, вікової та медичної груп ризику.

Нагадуємо, що вакцинація знижує ризики тяжкого перебігу захворювання та летальності.