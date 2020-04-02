2 квітня, 10.00: У Монастириському районі 83 особи інфіковано коронавірусом

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 83 особи:

м.Монастириська – 48,

с.Швейків – 10,

с.Ковалівка – 7 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 4,

с.Долішня Слобідка – 2,

с.Бертники – 2,

с.Григорів – 2,

с.Гончарівка – 2,

с.Чехів, с.Коржова, с.Криниця, с.Велеснів, с.Доброводи, с.Дубенка – по 1.

В їх числі медперсоналу – 32 (10 лікарів, 22 медсестри),

5 дітей, 4 держслужбовці, 3 поліцейські,

1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ.

Кількість інфікованих безумовно буде збільшуватись. Але ситуація опановується порівняно з тим, як це виглядало 2 тижні тому, коли була госпіталізована перша хвора, коли не було жодного забезпечення майже нічим. Зараз вже є засоби захисту на тиждень роботи, є достатньо обладнання на цю госпіталізовану кількість хворих, є якась мінімальна поки що кількість матеріалів для продовження забору біозразків для лабаналізів. Відлагоджена конструктивна взаємодія з керівництвом ОДА. Напрацьовуються зв”язки щодо забезпечення на інших рівнях. Тому, відеосигнал під назвою “Ми хочем жити” (посланий не від лікарів) дещо запізнілий. Ви будете жити! Ми всі хочемо краще жити, – каже Павло Дронь.

Д