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Афіша Тернополя 

Як у Тернополі в храмі Михаїла відбуватимуться святкові Літургії у Вербну неділю і Пасху

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У Парафії Арх. Михаїла м. Тернопіль УГКЦ розповіли, як відбуватимуться святкові Літургії у Вербну неділю і Пасху. 

  • Хто не має ознак ГРВ, та не підпадає у категорію груп ризику, тоді ви зможете прийти біля церкви на святкову Літургію.
    Служба Божа буде служитися на дворі.
    Усі присутні мають дотримуватися таких правил :
    1. Прийти у медичній масці; 😷🤧
    2. Стояти на відстані один від одного , на 2 метри.
    3. На посвяту лози не скупчуватися і теж дотримуватися правил.
    4. Сповідь буде відбуватися на дворі.
    5. Причастя теж на дворі: на відстані 2 метрів, причасник підходить до священника із Причастям і широко відкриває уста, не торкаючись ложечки. Священик після, кожного причасника, робить дизинфекцію ложечки, занурюючи її у розчин спирту.

Пасхальні кошики будуть святитися на дворі з 9:00 ранку і до вечора. 🥚🍗🧀⛪️
Правила перебування на території церкви, такі ж як зазначено вище ( відстань, маска, без метушні).

 

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