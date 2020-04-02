Як у Тернополі в храмі Михаїла відбуватимуться святкові Літургії у Вербну неділю і Пасху

У Парафії Арх. Михаїла м. Тернопіль УГКЦ розповіли, як відбуватимуться святкові Літургії у Вербну неділю і Пасху.

Хто не має ознак ГРВ, та не підпадає у категорію груп ризику, тоді ви зможете прийти біля церкви на святкову Літургію.

Служба Божа буде служитися на дворі.

Усі присутні мають дотримуватися таких правил :

1. Прийти у медичній масці; 😷 🤧

2. Стояти на відстані один від одного , на 2 метри.

3. На посвяту лози не скупчуватися і теж дотримуватися правил.

4. Сповідь буде відбуватися на дворі.

5. Причастя теж на дворі: на відстані 2 метрів, причасник підходить до священника із Причастям і широко відкриває уста, не торкаючись ложечки. Священик після, кожного причасника, робить дизинфекцію ложечки, занурюючи її у розчин спирту.

Пасхальні кошики будуть святитися на дворі з 9:00 ранку і до вечора. 🥚🍗🧀⛪️

Правила перебування на території церкви, такі ж як зазначено вище ( відстань, маска, без метушні).