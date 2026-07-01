Реорганізація протопресвітератів у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії: священники можуть втратити членство у раді

Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор Мартинюк підписав декрет про внесення змін до Статуту Пресвітерської ради Тернопільсько-Зборівської архиєпархії. Відповідне рішення ухвалили у зв’язку з реорганізацією тернопільських протопресвітератів та необхідністю привести статутні норми у відповідність до оновленої структури архиєпархії.

Як повідомляє пресслужба архиєпархії, чинний Статут не передбачав механізму припинення членства у Пресвітерській раді в разі реорганізації протопресвітератів. Після адміністративних змін та утворення трьох нових протопресвітеральних округів виникла потреба врегулювати це питання.

Згідно з оновленою редакцією статті 10.1 Статуту, до складу Пресвітерської ради відтепер входитиме по одному представнику від кожного протопресвітерату, обраному духовенством округу, а також один представник від інститутів богопосвяченого життя.

Також документ доповнили новою статтею 35.7. Вона визначає, що у випадку об’єднання, поділу, скасування чи зміни меж протопресвітерату священник, який представляв цей округ у Пресвітерській раді, автоматично втрачає своє членство. Після цього духовенство відповідного протопресвітерату повинно обрати нового представника згідно з установленою процедурою.

Декрет набуде чинності з 1 липня 2026 року.

Що таке Пресвітерська рада?

Пресвітерська рада є дорадчим органом при архиєпископові, який об’єднує представників духовенства архиєпархії та допомагає єпископу в управлінні місцевою Церквою. Її діяльність регулюється Кодексом Канонів Східних Церков, Канонами Партикулярного Права УГКЦ та власним Статутом.

Рада розглядає питання душпастирського життя, розвитку церковних структур, створення та реорганізації протопресвітератів і парафій, а також інші важливі питання, що стосуються життя архиєпархії.

До її складу входять священники, обрані духовенством протопресвітератів, представники монашества, члени за посадою та священнослужителі, призначені архиєпископом. Засідання ради скликає архиєпископ, який очолює її роботу та враховує думку членів під час ухвалення важливих рішень.