На «Сонячному» в Тернополі стався великий прорив тепломережі: десятки будинків без гарячої води
У Тернополі на масиві «Сонячний» стався великий прорив теплової мережі. Через аварію без гарячого водопостачання залишилися мешканці багатьох будинків.
Наразі гарячої води немає за такими адресами:
- будинки на непарній стороні вул. 15 Квітня;
- бульв. Куліша, 8–10;
- вул. Симоненка, 1–20;
- вул. Володимира Великого, 3, 4, 5, 6, 7, 10;
- бульвар Вишневецького, 2, 3, 4, 5, 7;
- вул. Курбаса, 2, 4, 5, 6, 9, 11;
- вул. Морозенка, 1, 3, 5, 7.
На місці проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Завершити їх планують до 16:00 середи, 26 серпня. Після цього подачу гарячої води мають відновити.