На «Сонячному» в Тернополі стався великий прорив тепломережі: десятки будинків без гарячої води

У Тернополі на масиві «Сонячний» стався великий прорив теплової мережі. Через аварію без гарячого водопостачання залишилися мешканці багатьох будинків.

Наразі гарячої води немає за такими адресами:

будинки на непарній стороні вул. 15 Квітня;

бульв. Куліша, 8–10;

вул. Симоненка, 1–20;

вул. Володимира Великого, 3, 4, 5, 6, 7, 10;

бульвар Вишневецького, 2, 3, 4, 5, 7;

вул. Курбаса, 2, 4, 5, 6, 9, 11;

вул. Морозенка, 1, 3, 5, 7.

На місці проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Завершити їх планують до 16:00 середи, 26 серпня. Після цього подачу гарячої води мають відновити.