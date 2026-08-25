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Новини Тернополя 

На «Сонячному» в Тернополі стався великий прорив тепломережі: десятки будинків без гарячої води

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У Тернополі на масиві «Сонячний» стався великий прорив теплової мережі. Через аварію без гарячого водопостачання залишилися мешканці багатьох будинків.

Наразі гарячої води немає за такими адресами:

  • будинки на непарній стороні вул. 15 Квітня;
  • бульв. Куліша, 8–10;
  • вул. Симоненка, 1–20;
  • вул. Володимира Великого, 3, 4, 5, 6, 7, 10;
  • бульвар Вишневецького, 2, 3, 4, 5, 7;
  • вул. Курбаса, 2, 4, 5, 6, 9, 11;
  • вул. Морозенка, 1, 3, 5, 7.

На місці проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Завершити їх планують до 16:00 середи, 26 серпня. Після цього подачу гарячої води мають відновити.

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