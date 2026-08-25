Екологічний податок: бізнес Тернопільщини забезпечив понад 35 млн гривень 

Підприємства області, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та розміщують відходи, перерахували до Зведеного бюджету України упродовж січня-липня 35,4 млн грн екологічного податку. Це на 5,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період торік та на 9,1 млн грн більше планових показників.

Варто нагадати, що екологічний податок є загальнодержавним обов’язковим платежем. Він показує, що бізнес відповідає за своє використання природних ресурсів:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

– скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

– розміщення відходів (крім розміщення окремих видів безпечних відходів як вторинної сировини);

– утворення та зберігання радіоактивних відходів.

Частина коштів іде на реальні справи: очищення довкілля, модернізацію очисних споруд та утилізацію відходів.