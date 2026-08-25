На війні загинув молодий захисник Володимир Жукевич з Тернопільщини
Бучацька громада знову отримала трагічну звістку, повідомляють у міській раді.
Майже два роки рідні та близькі жили надією і вірою, адже Захисник Володимир ЖУКЕВИЧ, 1988 року народження, вважався зниклим безвісти.
На жаль, за результатами проведеної ДНК-експертизи підтвердилася найболючіша звістка — Володимир ЖУКЕВИЧ загинув, захищаючи Україну від російського агресора.
Молодший сержант, командир відділення 2-го мінометного взводу Володимир ЖУКЕВИЧ загинув 8 жовтня 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу та ударів FPV-дронами противника по вогневій позиції в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району на Донеччині.
Він віддав своє життя, боронячи рідну землю, свободу та незалежність України. Майже два роки невідомості, болісного очікування і надії… І ось страшна правда назавжди обірвала сподівання рідних.
Висловлюємо щирі та глибокі співчуття родині, близьким, друзям і всім, хто знав та любив Володимира.
Вічна слава і світла пам’ять Герою!