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Пантеон Героїв 

На війні загинув молодий захисник Володимир Жукевич з Тернопільщини

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Бучацька громада знову отримала трагічну звістку, повідомляють у міській раді.

Майже два роки рідні та близькі жили надією і вірою, адже Захисник Володимир ЖУКЕВИЧ, 1988 року народження, вважався зниклим безвісти.
На жаль, за результатами проведеної ДНК-експертизи підтвердилася найболючіша звістка — Володимир ЖУКЕВИЧ загинув, захищаючи Україну від російського агресора.
Молодший сержант, командир відділення 2-го мінометного взводу Володимир ЖУКЕВИЧ загинув 8 жовтня 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу та ударів FPV-дронами противника по вогневій позиції в районі населеного пункту Часів Яр Бахмутського району на Донеччині.
Він віддав своє життя, боронячи рідну землю, свободу та незалежність України. Майже два роки невідомості, болісного очікування і надії… І ось страшна правда назавжди обірвала сподівання рідних.
Висловлюємо щирі та глибокі співчуття родині, близьким, друзям і всім, хто знав та любив Володимира.
Вічна слава і світла пам’ять Герою!

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