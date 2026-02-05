Пам’ять про Любов Петрівну Шмату: тернопільський університет сумує через важку втрату

5 лютого 2026 року пішла з життя шанована та любима людина — Любов Петрівна Шмата, яка 26 років віддала свою роботу Західноукраїнському національному університету на посаді коменданта корпусів №3 та №4, повідомляють у навчальному закладі.

Любов Петрівна була людиною великого серця, чуйною, доброю і завжди готовою підтримати словом і ділом. Вона була справжнім прикладом людяності, мудрості та відданості своїй справі, і залишить по собі світлі спогади в серцях усіх, хто мав щастя знати її.

Народилася Любов Петрівна 28 лютого 1962 року в селі Цицори Козівського району. Вона розпочала свою трудову діяльність у 1980 році, працюючи лаборантом, потім секретарем-діловодом, а також машинистом пруфера на підприємстві «Тернопільхліб». Вона завжди була відповідальною і сумлінною працівницею на кожному етапі свого життя.

Особливо важливою для Любові Петрівни була родина: її син, дочка, онуки, мама та чоловік. Родина була її найбільшим джерелом сили та натхнення.

Чин панахиди за Любов Петрівною відбудеться 5 лютого 2026 року о 19:00 за адресою: м. Тернопіль, вул. Загребельна, 59.

Вічна пам’ять і Царство Небесне…