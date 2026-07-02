Родичі в школі, конфлікт і критика: відверта розмова з новою директоркою школи №22

«Причиною конфлікту був страх змін»: нова директорка школи №22 у Тернополі вперше прокоментувала скандал навколо конкурсу

Новообрана директорка Тернопільської загальноосвітньої школи №22 Юлія Плюсквік-Баран вперше публічно прокоментувала резонансний конкурс на посаду керівника закладу, який супроводжувався дискусіями серед педагогічного колективу та громадськості. Про це йдеться на ютуб-каналі сайту Тернополяни.

В інтерв’ю вона розповіла про причини конфлікту, звинувачення щодо можливого конфлікту інтересів, своє бачення розвитку навчального закладу та плани на найближчі роки.

Про конфлікт навколо конкурсу

За словами Юлії Плюсквік-Баран, основною причиною напруги став страх перед змінами.

— Коли люди довго працюють в одному середовищі, будь-які зміни викликають занепокоєння. На мою думку, саме страх змін став однією з головних причин конфлікту. При цьому він виник не з усім колективом, а лише з кількома людьми, — зазначила директорка.

Вона наголосила, що значна частина педагогів підтримувала її кандидатуру, хоча не всі були готові висловлювати свою позицію відкрито.

Родичі в школі: що каже директорка

Однією з тем, які активно обговорювалися під час конкурсу, стала робота у школі членів її родини.

Юлія Плюсквік-Баран підтвердила, що у закладі працюють її мама та чоловік. Мати викладає вже понад 30 років, чоловік — близько десяти.

— Вони займають посади вчителів і не є матеріально відповідальними особами. Я не бачу в цьому проблеми. Навпаки, вважаю це сильною стороною, адже ми можемо підтримувати один одного та працювати на розвиток школи, — пояснила вона.

Водночас керівниця повідомила, що після вступу на посаду офіційно повідомить засновника про можливий потенційний конфлікт інтересів та діятиме відповідно до рекомендацій НАЗК.

Про зауваження щодо документів

Під час конкурсу також звучали зауваження щодо термінів подачі документів, зокрема сертифіката про рівень володіння державною мовою.

За словами директорки, іспит вона склала ще до початку конкурсу, однак паперовий сертифікат був сформований пізніше через особливості процедури.

— На момент старту конкурсу підтвердження про успішне складання іспиту вже було. Саме тому жодного порушення не відбулося, — зазначила вона.

Чи будуть кадрові зміни

Юлія Плюсквік-Баран заявила, що не планує кадрових чисток і хоче розпочати роботу з діалогу.

— Я сприймаю всіх педагогів як професіоналів. Моє завдання — перегорнути цю сторінку та будувати команду. Відкритих конфліктів немає. Зараз я спілкуюся з вчителями, збираю їхні пропозиції та побажання щодо організації роботи школи, — сказала вона.

За її словами, якщо хтось із працівників вирішить змінити місце роботи, це буде виключно його власним рішенням.

Школа стане гімназією

Директорка нагадала, що відповідно до освітньої реформи заклад працюватиме як гімназія.

Учні навчатимуться тут з першого по дев’ятий клас. Одним із пріоритетів вона називає ранню профорієнтацію дітей.

Планується співпраця з підприємствами Тернопільщини та представниками ІТ-сфери, щоб школярі могли знайомитися з різними професіями ще під час навчання.

Новий підхід до комунікації

Юлія Плюсквік-Баран також планує оновити присутність школи в інтернеті.

За її словами, сайт закладу потребує модернізації, а школа має активніше працювати в соціальних мережах.

Крім того, на сайті планують створити систему зворотного зв’язку, щоб батьки та учні могли напряму звертатися до адміністрації.

— Я хочу, щоб школа була відкритою для спілкування та швидко реагувала на потреби учасників освітнього процесу, — наголосила директорка.

Підсумовуючи розмову, Юлія Плюсквік-Баран зазначила, що її головна мета — об’єднати шкільну спільноту та створити сильний колектив, який працюватиме на розвиток закладу та якісну освіту для дітей.