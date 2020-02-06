Уряд прив’язав зарплату чиновників до середньої зарплати в країні. Чому так?, — Петро Ландяк

Уряд прив’язав зарплату чиновників до середньої зарплати в країні.

В мене два питання.

Перше. Чому до середньої зарплати, а не до мінімальної? Адже, мінімальна залежить від уряду і Верховної Ради, а середня виключно від бізнесу і їх працівників, і часто середня зарплата на приватних підприємствах та і виживання бізнесу в цілому не завдяки владі, а часто всупереч її дій… (Знаємо, що наша влада рідко сприяла, а частіше викручувала руки бізнесу…).

Друге. Чому до чиновників не долучили керівників державних та комунальних підприємств, а в першу чергу монополістів?

Наприклад: Нафтогазу, його “дочок”, Української залізниці , інших підприємств та членів їх спостережних рад, які отримують від 1 до 5 мільйонів гривень на місяць. Чому?

Повторно інформую, що у Франції заробітна плата керівника державного підприємства не може бути вищою у 20 разів від МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ по країні!!!

Тому в мене питання: чому так???