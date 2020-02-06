14:31 | 6.02.2020
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Петро Ландяк
Політика 

Уряд прив’язав зарплату чиновників до середньої зарплати в країні. Чому так?, — Петро Ландяк

Irena 2 Views Прокоментуй!

Уряд прив’язав зарплату чиновників до середньої зарплати в країні.

В мене два питання.
Перше. Чому до середньої зарплати, а не до мінімальної? Адже, мінімальна залежить від уряду і Верховної Ради, а середня виключно від бізнесу і їх працівників, і часто середня зарплата на приватних підприємствах та і виживання бізнесу в цілому не завдяки владі, а часто всупереч її дій… (Знаємо, що наша влада рідко сприяла, а частіше викручувала руки бізнесу…).
Друге. Чому до чиновників не долучили керівників державних та комунальних підприємств, а в першу чергу монополістів?
Наприклад: Нафтогазу, його “дочок”, Української залізниці , інших підприємств та членів їх спостережних рад, які отримують від 1 до 5 мільйонів гривень на місяць. Чому?
Повторно інформую, що у Франції заробітна плата керівника державного підприємства не може бути вищою у 20 разів від МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ по країні!!!
Тому в мене питання: чому так???

Петро Ландяк — голова ГО “Українська народна варта”, член Ради партії Громадянська позиція”, депутат Тернопільської міської ради 

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