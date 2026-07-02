На вул. Руській у Тернополі оновлюють схему організації дорожнього руху
На ділянці від Тернопільського ставу до перехрестя вулиць Руської та Замкової тривають роботи з оновлення організації дорожнього руху.
✅ Після завершення робіт тут буде:
🔹 по дві смуги руху в кожному напрямку;
🅿️ окрема смуга для паркування.
Такі зміни дозволять впорядкувати рух транспортних засобів, підвищити пропускну спроможність однієї з центральних вулиць міста та покращити безпеку дорожнього руху.
🛠️ Для реалізації нової схеми дорожнього руху вже виконано фрезерування дорожнього покриття, а в нічний час проведено основні роботи з укладання нового асфальтобетонного покриття. 🛣️ Нанесення нової дорожньої розмітки планується орієнтовно впродовж двох тижнів.