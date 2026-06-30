Скейт-парк у Тернополі став небезпечним: містян закликають не користуватися конструкціями

У Тернополі жителів та гостей міста закликають утриматися від занять у скейт-парку, що розташований у парку «Сопільче».

Про це повідомили у Тернопільському міському центрі фізичного здоров’я населення.

За інформацією установи, спортивні конструкції скейт-парку перебувають в аварійному стані та можуть становити небезпеку для відвідувачів.

Фахівці наголошують, що використання пошкоджених елементів може призвести до травмування, тому до повного усунення несправностей користуватися локацією не рекомендується.

«З метою запобігання травматизму наполегливо просимо утриматися від занять та використання даних локацій до повного усунення несправностей», – зазначають у центрі.

Тернополян просять відповідально поставитися до застережень та дбати про власну безпеку.