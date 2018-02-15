27% суддів в Апеляційному суді Тернопільської області є недоброчесними. Список
Недоброчесними суддями Апеляційного суду Тернопільської області є шість суддей із 22-х (27%).
Під час тренінгу ”Судова реформа: як громадськості впливати на місцях” активісти кампанії ЧЕСНО.Фільтруй суд! презентували результати аналізу суддів Апеляційного суду Тернопільської області за критеріями доброчесності: непричетність до корупції або кримінальних правопорушень; непричетність до ухвалення сумнівних рішень; відповідність стилю життя задекларованим доходам та прозорість статків; непричетність до порушення прав людини та дотримання норм професійної етики.
Дослідження було проведене в рамках підготовки загальноукраїнської бази профайлів суддів, яка містить вже понад 1000 профайлів суддів України. Всі вони є на сайті chesnosud.org
Список недоброчесних суддів за версією “Чесно”: