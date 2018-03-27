У Тернополі відкрився Молодіжний центр: як це було

Проект щодо створення Молодіжного центру торік став другим у списку тих, які перемогли й будуть реалізовані за кошт громадського бюджету Тернополя, на цей проект виділено 1 мільйон гривень. Так молодь міста почала створення платформи для комунікації між молодіжною інтелігенцією міста, а також для діалогу поколінь. Очолив центр Святослав Абрам’юк.

Від жовтня 2017 року до березня цього року Молодіжний центр працював над ремонтом свого приміщення за адресою вул. Й. Сліпого, 3. 22 березня його представили громадськості в завершеному вигляді. На захід прийшли представники місцевої влади, керівники громадських організацій, аби обговорити можливі варіанти використання цього простору.

Зокрема з керівниками обласної та міської організацій товариства «Просвіта» – Петром Шимківим та Дарією Чубатою – говорили про спільне відзначення 150-річчя заснування товариства «Просвіти».

– У повноцінному місті повинна бути платформа і ресурсна база для громадських організацій та ініціатив, – зазначив під час круглого столу Святослав Абрам’юк. – За чотири крайні місяці ми завершили ремонтні роботи, закупили ряд технічних засобів. Сьогодні ж важливо говорити про комунікацію між нами. Треба розуміти, що Молодіжний центр – це не приміщення, а насамперед, люди. Закладаючи тристоронню співпрацю в оновленому логотипі ми поєднуємо громадський сектор, владу та бізнес.

– При створенні Молодіжного центру з’явилася нагода для взаємодії молодіжних організацій і трьох солідних організацій з тривалою історією – товариства «Просвіта», спілок ветеранів та письменників, – сказав заступник Тернопільського міського голови Леонід Бицюра. – Цей майданчик має унікальну особливість, тому треба взяти найкращі життєві практики старших колег і додати до цього енергії молоді.

– Зараз найважливіше, щоб Молодіжний центр зумів стати адміністративним центром, – підкреслив на зустрічі начальник управління культури і мистецтв міської ради Олександр Смик. – Скомунікуйте всі проекти на собі, об’єднайте громадські організації, працюйте з конкретними акцентами на патріотичних чи мистецьких заходах, тоді цей центр буде справді ефективним.

– До створення молодіжного центру, пригадую, ми йшли впродовж 10 років, відколи створено Молодіжну міську раду (2009р.), – сказав депутат Тернопільської міської ради, колишній голова Молодіжної міської ради Тернополя Назар Зелінка. –Будучи молодіжним мером, старався разом з іншими депутатами Молодіжної міської ради знайти оптимальну модель, ресурси та приміщення. Тоді нам це не вдалося. Але потреба і запит на платформу для молоді у молодіжному середовищі залишилися. У 2016 році проект Молодіжного центру був винесений на конкурс проектів в рамках Громадського бюджету Тернополя. Він об’єднав різноманітні середовища. На жаль, тоді навіть на етапі допуску до голосування потрібно було боротися і переконувати чиновників, що проект може бути допущений до голосування і реальний в реалізації. Мені, як ініціатору впровадження Громадського бюджету в Тернополі та голові Номінаційного комітету, було важливо, щоб на голосування йшли суттєві та змістовні проекти, які позитивно вплинуть на розвиток міста, саме таким був проект Молодіжного центру. В результаті проект набрав 863 голоси тернополян, зайнявши друге місце в рейтингу. Тернополяни сказали своє слово і на його реалізацію з міського бюджету було виділено 1 млн. грн. Сподіваюся, ця платформа дасть новий поштовх в розвитку якісного молодіжного середовища міста.

За словами Святослава Абрам’юка, в рамках Молодіжного центру від початку роботи в 2017 році вже проведено 362 заходи 38 громадськими організаціями. «В основному, це зустрічі, які відбувалися й за межами цього приміщення, – сказав Святослав. – Ми стараємося не залежати від грантів і міської ради, до слова, впродовж року на роботу нашого центру перерахували орієнтовно 15 тис. гривень благодійних внесків. Самі фінансуємо комунальні і побутові витрати».

Керівник Тернопільського обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів Павло Сливка розповів про черговий спільний захід, який планують реалізувати з Молодіжним центром: «29 березня 1990 року відбулася перша сесія Тернопільської міської ради. 29 березня цього року кілька депутатів першого скликання, в тому числі і я, будемо розповідати молоді про цей період. Думаю, незабаром підпишемо й договір про співпрацю з Молодіжним центром, де визначимо паритетні умови співпраці».