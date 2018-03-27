Принадливий Тернопіль. У тіні й світлі

У тінях є щось дуже таємниче, а тому привабливе й звабне. Вони ніби побільшують «оригінал», оселяють його в новій площині, підкреслюють його лінії, а буває деформують. Часом тіні цікавіші за сам предмет, з якого вони народжені.

А умбри старих речей цікавіші в кілька разів. Хоча, можливо, то суто моя точка зору. Так чи інак, гуляючи середмістям увагу привертають огорожі, балкони, двері з їхніми візерунковими допельгангерами. Заходячи в сутінь під’їзду і помічаючи промінь, слідкую за оксамитовими двійником балясин.

Як на мене – це концентрована краса.

Анна Золотнюк.