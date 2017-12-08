Без зарплати і в вимушену відпустку або Як випробовують медиків Монастириського району

На крайній в часі виробничій нараді 06.12.2017 року у Монастириському районному територіальному медичному об’єднанні керівником Стефанією Підгірною “запропоновано” усім працівникам у “добровільній” формі написати заяву на відпустку за власним бажанням без збереження заробітної плати з 15.12.2017 року у зв’язку з недостатністю виділених коштів місцевою владою для оплати заробітної плати медичним працівникам.

Обурює ставлення районної та обласної ради до медичних працівників Монастириського району. Складається враження, що нас випробовують, скільки ми ще протягнемо без заробітної плати виконуючи клятву Гіппократа. Як патріоти своєї держави медичні працівники поставилися з розумінням та з початку 2017 року адміністрацією Монастириського РТМО скорочено 10 ліжок та 33 ставки працівників, з метою економії коштів. Але цього недостатньо і всеодно не вистачає коштів на виплату зарплати за листопад та грудень 2017 року. Ми притиснуті до стіни. Чекаємо на розуміння влади. Медичний працівник – також людина.

Роксолана Бойко