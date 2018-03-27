Дивовижа: Хресну дорогу мовою тіней провели в селі на Тернопіллі (Фото)

24 березня в сільському клубі с. Стегниківці Байковецької ОТГ Тернопільського району відбулася Хресна дорога в тінях, яку представила молодь села Стегниківці за сценарієм спільноти молоді Цвіт Любові Бучацького монастиря отців Василіян.

Головну роль Ісуса у Хресній дорозі виконав Володимир Маглевич, роль Марії – Каліщук Христина, Первосвященика – Скиблюк Ярослав, Пилата та його дружини Клавдії – Кривобедрий Олексій та Руда Роксолана, Йоана – Банніков Тарас, роль Лонгіна – Бучок Віталій, Семеона (він же Йосип з Арматеї) – Маглевич Михайло, дружину Семеона зіграла Кривобедра Софія, Вероніку – Могильська Ірина, роль дочки Вероніки виконала Чорна Катерина, Магдалиною була Кіпибіда Людмила, а Єрусалимською жінкою – Ткач Уляна, ангел – Душенько Марічка, Діти – Дівчинка – Ліска Уляна та Хлопчик – Брегін Віталій, Кат – Ремінник Іван.

Пролог та вступ читали – Пискальний Сергій та Дума Зоряна.

Над костюмами акторів та постановкою Хресної Дороги працювали – Карман Дарія Романівна, Худяк Любов Григорівна та Патокіна Марія Миронівна, учасники оргкомітету села Стегниківці. Музичне оформлення та освітлення «Хресної дороги» виконали Маглевич Василь, Луцюк Руслан, Бучок Віталій.