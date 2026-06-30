Резонансна історія з собакою Тонею: поліція встановила нападника

Поліцейські встановили особу чоловіка, якого підозрювали у жорстокому поводженні з безпритульним собакою на території овочевого ринку в Тернополі. На нього склали адміністративний протокол.

Як повідомили в поліції, інцидент стався 25 червня близько 23:00. До правоохоронців звернулася свідок події, яка повідомила про поранення собаки.

Під час перевірки поліцейські з’ясували, що до інциденту причетний колишній військовослужбовець. За словами чоловіка, пес нібито почав на нього гавкати та намагався вкусити, тому він використав ніж для самозахисту. Правоохоронцям він заявив, що шкодує про свій вчинок.

За результатами перевірки на чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Жорстоке поводження з тваринами»). Санкція статті передбачає штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Травмований собака наразі перебуває на лікуванні у ветеринарній клініці.

Водночас ця історія викликала значний суспільний резонанс. Раніше про напад на собаку повідомили зоозахисники зі сторінки Animagus Animals в Instagram та тернопільська зоозахисниця Людмила Чеховська.

Активісти оприлюднили відео з камер спостереження, на якому видно, як чоловік переслідує собаку з предметом, схожим на ніж. За їхніми словами, постраждала тварина на ім’я Тоня багато років жила на території ринку, не проявляла агресії та мала проблеми зі здоров’ям після перенесеного інсульту.

Зоозахисники наполягали на відкритті кримінального провадження та наголошували, що законодавство передбачає кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, якщо такі дії спричинили тілесні ушкодження або каліцтво.

Наразі правоохоронці кваліфікували подію як адміністративне правопорушення.