З 1вересня 2027 року в Україні стартує черговий етап реформи старшої профільної школи в межах Нової української школи. Освітня система переходить на нову модель: початкова школа (1–4 класи), гімназії (5–9 класи) та ліцеї (10–12 класи), де учні зможуть обирати профільні предмети відповідно до своїх інтересів і майбутньої професії.

У межах цих змін навчальні заклади проходять реорганізацію. Гімназії забезпечуватимуть базову середню освіту та, як правило, матимуть структурний підрозділ «Початкова школа», але припинятимуть набір до старших класів. Тернопільська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №29 з поглибленимвивченням іноземних мов також готується до трансформації. Заклад, який розпочав роботу у 1993 році як новозбудована школа у спальному районі Тернополя, згодом став спеціалізованою школою з поглибленим вивченням іноземних мов. Від того часу заклад постійно досягав високих результатів у своїй роботі, даючи учням відповідний рівень знань, створюючи належні умови для всестороннього розвитку, формуючи їх як особистість , яка здатна належним чином проявити себе у всіх сферах життєдіяльності.

Проте, як школа готова до роботи в нових умовах ми поговорили з заступницею директора з навчально-виховної роботи Оксаною Стецькою.

Сьогодні тут навчаються сотні учнів, а педагогічний колектив впроваджує сучасні освітні підходи та інноваційні методики.

Які зміни для школи означає припинення набору до10 класів та перехід до моделі гімназії зі структурним підрозділом «Початкова школа»?

У зв’язку з реформою старшої профільної школи для нас основною зміною стане збільшення мережі початкових класів. Уже цього року кількість першокласників зросте на два повних класи. На сьогодні маємо приблизно дві сотні заяв від батьків майбутніх першокласників. Але це для нас є звичним явищем. Щорічно на жаль, ми не могли забезпечити навчанням усіх бажаючих. У зв’язку з зростанням мережі початкових класів, нам потрібно облаштувати додаткові приміщення, створити належне та комфортне освітнє середовище для дітей. Але колектив закладу готовий працювати в нових умовах, забезпечувати якісний освітній процес та реалізовувати освітні зміни.

Скільки початкових класів зараз є у школі?

Щороку ми набирали по чотири перших класи. Але цьогоріч плануємо набрати вже шість.

Скільки учнів четвертих класів випускаєте цього року?

Цього року випускаємо 112 учнів четвертих класів.

Чи всі випускники початкової школи залишаються у вашому закладі?

Майже всі. Є лише поодинокі випадки, коли одна-дві дитини, з тих чи інших причин переходять у інші заклади. Але загалом діти залишаються у нас. Більше того — до нас ще переходять учні з інших шкіл, за наявності вакантних місць.

Чи вистачає педагогів для роботи в початковій школі?

Зміна мережі класів тягне за собою і зміну кадрового складу .

Як зміниться навантаження вчителів початкової школи?

Думаю, суттєво воно не зміниться.

Як відбувається набір до перших класів?

У порядку визначеному чинним законодавством України. Школа має закріплену територію обслуговування. До неї належать вулиці Леся Курбаса, Володимира Великого, непарна сторона бульвару Дмитра Вишневецького та будинок №12, а також вулиці Овочева, Якима Яреми і Полковника Морозенка, окрім першого та третього будинків. Діти, які проживають на цій території, мають першочергове право на зарахування, а також діти працівників закладу та ті, чиї старші брати або сестри вже навчаються у школі. На вільні місця можуть претендувати й інші діти. Але, на жаль, вакантних місць на даний час у перші класи немає.

Скільки заяв же подано і чи доводиться комусь відмовляти?

Остаточний наказ про зарахування буде 1 червня. Якщо кількість заяв перевищить можливості школи, тоді проводитиметься конкурсний відбір.

Чи більшість заяв від дітей із закріпленої території?

Так, більшість саме від батьків, що проживають на відповідній території обслуговування. Також маємо багато дітей, у яких старші брати чи сестри вже навчаються у школі.

Як реформа вплине на вчителів, які працювали у старших класах?

Вони працюватимуть і надалі. Ми ще не прогнозували все настільки глибоко, але розуміємо, що певний перерозподіл навантаження буде. Працюємо над навчальним планом, аналізуємо кількість годин та організацію роботи на наступний рік.

Як адміністрація зберігає кадровий потенціал?

Ми дуже цінуємо своїх педагогів. Адміністрація закладу зберігає кадровий потенціал за допомогою комплексної системи мотивації, підтримки та розвитку вчителів. Наша основна мета – дати кожному вчителю простів для професійного зростання, відчуття безпеки та фінансової стабільності. Для нашої школи кадровий склад- це головний капітал.

Як батьки та учні сприйняли новину про відсутність 10-11 класів?

В основному, на початку тотально негативно. Адже за попередні роки дев’ятикласники стали як одна сім’я. Батьки, знаючи те, що школа дає якісний рівень знань своїм випускникам, почали ставити запитання, чи їхні діти можуть отримати в інших закладах аналогічне. Але адміністрація проводила системну, цілеспрямовану, інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьками та учнями — зустрічі, консультації, пояснення щодо особливостей реформи старшої профільної школи, перспектив профільного навчання та подальшого освітнього маршруту учнів. У результаті цей процес у нас пройшов досить спокійно й організовано в атмосфері психологічної підтримки.

Чи вплине новий статус на поглиблене вивчення іноземних мов?

Формально поняття «спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов» уже немає. Але ми збережемо наші напрацювання у вивченні іноземних мов. Маємо сильний педагогічний колектив, власний досвід роботи, окремі підручники та програми. Ми маємо академічну свободу, тому можемо використовувати варіативну складову навчального плану для підсилення вивчення іноземних мов, створювати мовні клуби, інтегровані уроки, брати участь у міжнародних проєктах, конкурсах та онлайн-співпраці з ровесниками інших країн..

На вашу думку, ця реформа є позитивною?

Покаже майбутнє!

Спілкувалася Надія Греса