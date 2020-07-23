11:27 | 23.07.2020
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Директор тернопільської школи продає мило ручної роботи — аби поповнити шкільний бюджет

Irena 0 Views Прокоментуй!

Неординарний спосіб покращити матеріальне становище Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” вигадав його директор Олександр Остапчук. 

Минулого тижня в школі продали унікальну парту і стілець, а тепер виставили на продаж мило ручної роботи, до виготовлення якого долучився сам Олександр Остапчук. 

Про це він пише на своїй сторінці у соцмережах: 

  • Минулого тижня ми виставили на продаж для поповнення шкільного бюджету оригінальну парту з Бельгії, за якою навчався учень, який згодом став професором. Дякуємо п. Ігорю М. за добре і щире серце. Він купив парту і стільчик за 6500 грн.
    А тепер виставляємо ЛОТ№2: Мило ручної роботи “Шістюля”(назва від сім’ї Гандзоли М. В.) Щоб ви переконалися, що мило виготовляємо самі – надаємо відео про процес. Ціна – за домовленістю. Будьте здорові з нашим милом “Шістюля”!

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