Учні з Тернополя підкорили світову олімпіаду креативності Destination Imagination 2026 у США!
Вихованці Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. Івана Франка гучно заявили про Україну на міжнародній арені. Цього року масштабний фінал Global Finals об’єднав понад 600 команд з 11 країн світу, і наші ліцеїсти зуміли вибороти місця у першій десятці лідерів:
Команда «Invi-Gen» посіла почесне 4 місце у Науковому Виклику (ІІ віковий рівень).
Команда «Space Sloths» замкнула топ-10 у Художньому Виклику (ІІ віковий рівень).
Окремим приводом для гордості стала престижна міжнародна нагорода Champion of Belonging, яку вручають за видатні успіхи у вихованні командного духу та взаємопідтримки. Цю відзнаку отримала керівниця та наставниця тернопільських команд Ірина Мельничук.
Вітаємо талановиту молодь та їхніх менторів із цим фантастичним успіхом! Нехай цей тріумф стане початком нових великих перемог та надихає на ще сміливіші ідеї.