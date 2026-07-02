16:23 | 2.07.2026
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Новини Тернополя 

Учні з Тернополя підкорили світову олімпіаду креативності Destination Imagination 2026 у США!

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Вихованці Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. Івана Франка гучно заявили про Україну на міжнародній арені. 🇺🇦💪 Цього року масштабний фінал Global Finals об’єднав понад 600 команд з 11 країн світу, і наші ліцеїсти зуміли вибороти місця у першій десятці лідерів: 🏆
🔬 Команда «Invi-Gen» посіла почесне 4 місце у Науковому Виклику (ІІ віковий рівень).
🎨 Команда «Space Sloths» замкнула топ-10 у Художньому Виклику (ІІ віковий рівень).
Окремим приводом для гордості стала престижна міжнародна нагорода Champion of Belonging, яку вручають за видатні успіхи у вихованні командного духу та взаємопідтримки. ❤️🤝 Цю відзнаку отримала керівниця та наставниця тернопільських команд Ірина Мельничук. 🌟👩‍🏫
Вітаємо талановиту молодь та їхніх менторів із цим фантастичним успіхом! 👏 Нехай цей тріумф стане початком нових великих перемог та надихає на ще сміливіші ідеї.

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