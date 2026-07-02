Учні з Тернополя підкорили світову олімпіаду креативності Destination Imagination 2026 у США!

Вихованці Тернопільського академічного ліцею «Українська гімназія» ім. Івана Франка гучно заявили про Україну на міжнародній арені.Цього року масштабний фінал Global Finals об’єднав понад 600 команд з 11 країн світу, і наші ліцеїсти зуміли вибороти місця у першій десятці лідерів: