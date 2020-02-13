У Тернополі облаштовують «Дім ветерана» (відео)

У Тернополі ветерани російсько-української війни облаштовують приміщення “Дому ветерана”. Там проводитимуть лекції та тренінги, буде тренажерний зал, з ветеранами працюватиме психолог.



Для проведення подальших робіт потрібно було провести нову електропроводку у приміщення, її закупив директор благодійного фонду “Пам’ять і любов” Андрій Савчук. Також Андрій Савчук надав працівників, які допомогли встановити електропроводку.

Про те, що зроблено і що потрібно розповів командир 6-ї резервної сотні Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор” Сергій Коновал.