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Новини Тернополя 

У Тернополі облаштовують «Дім ветерана» (відео)

Irena 2 Views Прокоментуй!

У Тернополі ветерани російсько-української війни облаштовують приміщення “Дому ветерана”. Там проводитимуть лекції та тренінги, буде тренажерний зал, з ветеранами працюватиме психолог.

Для проведення подальших робіт потрібно було провести нову електропроводку у приміщення, її закупив директор благодійного фонду “Пам’ять і любов” Андрій Савчук. Також Андрій Савчук надав працівників, які допомогли встановити електропроводку.

Про те, що зроблено і що потрібно розповів командир 6-ї резервної сотні Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор” Сергій Коновал.

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