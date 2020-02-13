Нова «сміттєва» криза в довколишніх селах Тернополя, або хто кому і за що має платити?

У новому 2020 році Білецька сільська рада отримала від Тернопільської міської ради люб’язну пропозицію укласти договір про міжбюджетний трансферт на 2020 рік на суму 547 тис 976 грн. Згідно з предметом цього договору: «Білецька сільська рада передбачає в сільському бюджеті на 2020 рік передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту бюджету Тернопільській міській громаді за утримання під’їзних шляхів та придорожніх зелених зон, забезпечення належного санітарно-технічного стану прилеглої території до сміттєзвалища твердих побутових відходів біля с. Малашівці Зборівського району, Тернопільської області».

Оскільки Білецький сільський голова одноосібно відмовився приймати рішення про підписання цього договору, 31 січня до сільської ради надійшов лист від директора ТОВ «Альфатер-Тернопіль» про заборону вивезення побутових відходів з населеного пункту, а з 1 лютого надання послуг припинено.

Питання про укладення договору винесено на 24 (позачергову) сесію Білецької сільської ради та буде вирішуватись колегіально депутатами. Тому важливо детально з’ясувати, за що і кому має платити Білецька сільська рада більш як півмільйона гривень.

Виконавчий комітет Білецької сільської ради, на основі проведеного у 2019 році конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території населених пунктів с. Біла, с. Великий Глибочок, с. Чистилів, с. Плотича, с. Івачів Горішній, с. Івачів Долішній, с. Ігровиця Білецької сільської ради, погодив на п’ять років подальше укладення договору з ДПФ «Альфатер-Тернопіль» «Про надання послуг з поводження із побутовими відходами».

Директор ТОВ «Альфатер-Тернопіль» В. М. Орденас пояснює, що Білецька сільська рада нібито мала би вказати місце захоронення відходів, куди його фірма має їх вивозити. Однак у п.12 договору з ДПФ «Альфатер-Тернопіль» «Про надання послуг з поводження із побутовими відходами» Білецька сільська рада як споживач жодним чином не зобов’язана передбачати місце захоронення відходів чи укладати ще якісь додаткові договори із іншими підприємствами. Проте згідно п.14 пп.10 такий додатковий договір зобов’язана мати фірма «Альфатер-Тернопіль».

Повертаємось до договору, який в ультимативній формі пропонує підписати Тернопільська міська рада. У додатку до цього договору подано «Розрахунок утримання під’їзних шляхів та придорожніх зелених зон, забезпечення належного санітарно-технічного стану прилеглої території до сміттєзвалища твердих побутових відходів біля с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області (заплановані витрати міською радою)», 25,7 % з яких припадає на Білецьку сільську раду, а саме:

– Вартість утримання проїзної частини дороги (довжина 2000 м, ширина 7 м) – 87 тис. 360 грн., вартість поточного ремонту проїзної частини дороги до сміттєзвалища – 500 тис. грн.

Однак, згідно п.2 чинних на сьогодні «Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 198 від 30.03.1994 р., ремонт і утримання дорожніх об’єктів (крім залізничних переїздів), що перебувають у загальнодержавній власності, здійснюється дорожньо-експлуатаційними організаціями, які належать до сфери управління Укравтодору”, а тих, що перебувають у комунальній власності, – відповідними комунальними дорожньо-експлуатаційними організаціями.

Оскільки дана частина дороги не перебуває у комунальній власності Білецької сільської ради, то й ремонтувати і утримувати її не може сільська рада.

– Вартість утримання зелених зон обабіч проїзної частини дороги (довжина дороги 2000 м, ширина зон з двох сторін 6 м) – 69 тис 120 грн.

– Вартість прибирання зелених зон (полів) прилеглої території до сміттєзвалища (по периметру 1968м*500м) – 118 тис 080 грн.

– Вартість садіння дерев по периметру сміттєзвалища (1968 м через кожні 3 м) – 35 тис. грн.

– Вартість садіння кущів по периметру сміттєзвалища (1968 м через кожен метр) – 30 тис. 951 грн.

Проте, згідно з «Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006 р., відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є: на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності балансоутримувачі цих об’єктів; на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих територіях – установи, організації, підприємства (п.5.5. Правил); охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у постійне користування або в оренду, – за рахунок їх власників або орендарів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку (п.7.2 Правил).

Оскільки Білецька сільська рада не є ані власником, ані орендарем цієї території, то й не може фінансувати утримання, прибирання тощо зелених зон прилеглої території до сміттєзвалища.

Як свідчать відкриті джерела інформації, територія Малашівецького сміттєзвалища свого часу не так легко перейшла на баланс управління ЖКГ та екології Тернопільської міської ради.

Станом на 2009 рік, у Тернополя не було вирішене питання із вивозом сміття, оскільки діюче Малашівське сміттєзвалище експлуатується попри офіційну заборону екологів та санстанції від 1997 року. Воно знаходиться в 2-му поясі зони санітарної охорони Верхньо-івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у продуктивний водоносний шар. 1 серпня 2009 року жителі прилеглих сіл до Малашівецького сміттєзвалища, куди вивозилося сміття із Тернополя, перекрили дорогу на звалище. Проблема з вивозом сміття з Тернополя існувала майже два з половиною місяці. 12 жовтня після підписання меморандуму між Тернопільською облдержадміністрацією та громадами сіл Малашівці та Ігровиця про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища, жителі Малашівців розблокували дорогу ( https://www.unian.ua/…/10268247-golova-toda-iniciyuye-legal… ).

Рішенням позачергової десятої сесії Тернопільської міської ради від 25 червня 2011 року було затверджено і направлене звернення до голови Тернопільської обласної державної адміністрації щодо виділення земельної ділянки під полігон ТПВ, у якому голову ОДА просили «прийняти рішення про виділення земельної ділянки для будівництва сучасного полігону твердих побутових відходів відповідно до діючих норм та правил» й «виконати історичну місію та вжити заходів по забезпеченню виконання його повноважень і обов`язків у сфері санітарно-епідемічного благополуччя населення – розрубати «гордіїв вузол» проблем утилізації сміття, який тримає у напрузі весь тернопільський регіон та створює небезпеку для прийдешніх поколінь».

Згідно Розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації від 31 березня 2017 року № 168-од «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради на території Малашовецької сільської ради Зборівського району» управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради було надано в постійне користування земельну ділянку площею 3,5000 га з кадастровим номером 6122685400:01:001:1309 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд переробної, машинобудівної та іншої промисловості за рахунок земель запасу (забудовані землі, землі під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та відповідними спорудами, інші відпрацьовані розробки та кар’єри, закриті шахти, відвали, терикони, які не експлуатують) за межами населеного пункту на території Малашівської сільської ради Зборівського району,- йдеться в розпорядженні.

Очевидно, пройшовши більш ніж 10-річний шлях до виділення території під сміттєзвалище, у лютому 2020 року міський голова вже й забув, яку гостру соціальну напругу може викликати блокування вивезення сміття із довколишніх сіл і що це може стати причиною гострого соціального напруження і проблемою для усього регіону. Хоча саме на рівні регіону свого часу органи місцевої влади йому й допомогли цю проблему вирішити, з метою усунення стихійних сміттєзвалищ по всій території Тернопільської області.

Зокрема, 28 лютого 2019 р. голова Тернопільської ОДА С. Барна, підписуючи паспорт місця для вивозу сміття з Тернополя під час Ради регіонального розвитку, зазначив, що «… Тернопільська облдержадміністрація сьогодні хоче показати, що ми як ніхто зацікавлені у впорядкуванні проблематики сміття і стихійних сміттєзвалищ на всій території області» (https://www.unian.ua/…/10463220-golova-toda-pidpisav-paspor…).

Так само сьогодні проігноровані закони і правила добросовісної економічної конкуренції. Адже ще у 2017 р. начальник управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський у своєму інтерв’ю зазначав, що ділянка, яку надала Тернопільська ОДА у постійне користування владі міста, – це лише перший, але далеко не останній крок до вирішення проблеми з відходами Тернополя. Крім того, багато залежатиме від наявності інвестора, який запропонує, як саме вирішити проблему з відходами. Тут слід також констатувати, що сміття, яке продукує Тернопіль, замало для того, щоби будувати завод та вийти на самоокупність. Тому, якщо й будувати сучасний завод, слід його робити регіональним, аби всі населені пункти, що знаходяться поруч, також звозили туди своє сміття, – запевняв Олег Іванович (https://beztaby.te.ua/…/ternopil-otrimav-vid-gubernatora-mi…).

Щодо балансоутримувача сміттєзвалища, то Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради у липні 2019 року оголосило конкурс на залучення інвестора щодо: «Утримання сміттєзвалища поблизу с.Малашівці Зборівського району Тернопільської області та будівництво сміттєсортувального комплексу».

Рішенням Тернопільської міської ради від 24.07.2019 р. було припинено право постійного користування земельними ділянками комунальної власності загальною площею 17,5157га, (з них: площею 3,500га кад. номер 6122685400:01:001:1309; площею 3,0684га кад.номер 6122685400:01:001:1334; площею 10,9473 кад. номер 6122685400:01:001:1335), за межами населеного пункту, на території Тернопільської міської територіальної громади, за адресою с. Малашівці Зборівського району, Управлінню житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради, враховуючи письмову згоду землекористувача й надано їх товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ЛІДЕР Т» в оренду терміном на сорок дев’ять років для будівництва сміттєпереробного об’єкту, впорядкування та утримання сміттєзвалища, на договірних засадах, за межами населеного пункту, на території Тернопільської міської територіальної громади, за адресою с. Малашівці Зборівського району, з подальшим їх поділом та передачею в суборенду.

У листопаді 2019 р. ЗМІ повідомили, що на Малашовецькому полігоні встановлюють сміттєсортувальну лінію. І, як зазначив міський голова Тернополя С. Надал, привозити тверді побутові відходи сюди можуть лише ті оператори, з якими укладено угоди (https://komun.te.ua/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D…/).

Таким чином, якщо Білецька сільська рада, а також жителі сіл уклали договір із ТОВ «Альфатер-Тернопіль», то, здавалось би, нічого не мало б заважати вивозити сміття із сіл Білецької ОТГ.

У додатку до вищезгаданого ультимативного договору на суму 547 976 тис. грн. також вказано вартість рекультивації стихійних сміттєзвалищ (територій, прилеглих до сміттєзвалища) на 200 тис. грн. Проте ще 21 жовтня 2019 р. виконком Білецької сільської ради погодив підвищення тарифів для населення, бюджетних установ і інших споживачів, з метою компенсації витрат на рекультивацію у тому числі, і суми в платіжках жителів громади зросли.

І останнє, на що пропонується компенсувати витрати Тернопільській міській раді, це на фінансову підтримку Малашовецькій сільській раді (!), якої не існує на сьогодні, у сумі 188 тис. 997 грн., а також на фонд розвитку села Малашівці у сумі 898 тис. 951 грн.

Враховуючи, що з цих витрат 25,7% припадає на Білецьку сільську раду, то 279 тис. 602 грн. сільська рада мала б компенсувати жителям с. Малашівці.

Але є одне «але»…

Раніше Тернопільська міська рада укладала відповідний договір із Малашовецькою сільською радою, щоб жителі не перешкоджали ввезенню відходів на сміттєзвалище. Зокрема, у 2011 році Тернопільська міська рада зобов’язувалась надати фінансову підтримку в розмірі 698,0 тис.грн. Малашовецькій сільській раді у вигляді передачі до бюджету сільської ради з бюджету м. Тернополя коштів для забезпечення соціально-економічного розвитку села та виплат мешканцям села Малашівці фінансової допомоги для оздоровлення.

Оскільки с. Малашівці на сьогодні входить до Тернопільської міської територіальної громади, то, міська рада не розгубилась і вирішила укласти такий договір із довколишніми громадами. Проте не врахувала, що у тій самій критичній ситуації, а, можливо, і гіршій, як жителі Малашівців, яким потрібне оздоровлення, знаходяться жителі сіл Ігровиця, Івачів Горішній та Івачів Долішній Білецької ОТГ, адже сміттєзвалище розташоване впритул до цих сіл.

Виділяючи кошти на лікування у ході реалізації «Програми соціального захисту окремих категорій населення Білецької сільської ради на 2019-2020 роки», депутати відмічають, що саме в селі Ігровиця є найбільше онкохворих жителів громади.

І, очевидно, не даремно, у серпні 2009 р. Тернопільська облдержадміністрація підписувала меморандум із жителями як села Малашівці, так і села Ігровиця, щоб вони не блокували вивіз сміття на несанкціоноване сміттєзвалище.

Згідно чинних норм не можна було погоджувати дозволу на розміщення цього сміттєзвалища у даному місці. І про це неодноразово наголошували екологи.

Свого часу начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА Орест Сінгалевич надав такий коментар виданню «Наш день»: «в основі звалища – глибокий вапняковий кар’єр, і саме це ускладнює ситуацію, оскільки він не ізольований, і фільтрат, який формується в тілі сміттєзвалища, зрозуміло, потрапляє в підземний горизонт. Також ускладнюється ситуація тим, що вже у 1980-му році неподалік був побудований основний водозабір для Тернополя, а сміттєзвалище потрапило у другий пояс зони санітарної охорони. Фактично на сьогоднішній день ми сидимо на бомбі сповільненої дії, бо ймовірне забруднення підземних горизонтів…» (http://khpg.org/en/index.php?id=1551783857 ).

Очевидно, у цій ситуації жителям сіл Івачів Горішній, Івачів Долішній та Ігровиця потрібно активізуватись щодо вирішення проблеми фінансової компенсації шкоди їх здоров’ю через експлуатацію сміттєзвалища, а Тернопільській міській раді слід пригадати про те, що у цивілізованому світі налагоджують міжмуніципальне співробітництво між громадами, розвивають добросовісну економічну конкуренцію та дбають спільно про екологію і чистоту навколишнього природного середовища.

Лілія Лаврів