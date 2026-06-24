У Тернополі перевірили умови проживання переселенців у гуртожитках ТНТУ: виявили низку проблем

Фахівці Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та регіонального представництва в Тернопільській області здійснили повторний моніторинговий візит до місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Тернополі. Йдеться про гуртожитки №3 та №4 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Наразі тут проживають 111 внутрішньо переміщених осіб, серед яких є діти, люди похилого віку та особи з інвалідністю. Для переселенців забезпечене безоплатне проживання, кімнати обладнані необхідними меблями, а студенти та ВПО проживають окремо.

Під час візиту представники моніторингової групи провели анонімні інтерв’ю з мешканцями та організували правопросвітницький захід. Переселенцям розповіли про механізми захисту прав, порядок звернення до Омбудсмана України та можливості фіксації пошкодженого майна в Міжнародному реєстрі збитків. Також було досягнуто домовленості про проведення додаткових інформаційних заходів для ВПО за участі представників громадського сектору.

Водночас моніторинг засвідчив низку проблем, які потребують реагування. Зокрема, ремонту потребують душові кімнати та санвузли, частина пральних машин перебуває у несправному стані, в окремих блоках бракує кухонних меблів та холодильників. Крім того, у дев’ятиповерхових будівлях не працюють ліфти, а самі приміщення залишаються недостатньо доступними для маломобільних груп населення.

За результатами візиту буде підготовлено звіт із рекомендаціями, який направлять до Тернопільської обласної військової адміністрації та адміністрації закладу для усунення виявлених недоліків.

У Представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини наголошують, що права внутрішньо переміщених осіб мають бути не лише задекларовані, а й забезпечені належними умовами проживання та доступністю необхідних послуг.