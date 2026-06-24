У Тернополі на воді загинула дівчина-підліток
24 червня о 15:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час відпочинку на водоймі Тернопільського ставу зникла дівчина 2011 року народження.
До місця події прибули рятувальники, які організували пошуково-рятувальні роботи 🧑🚒🚒. Для проведення водолазних робіт залучені водолази Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України 🤿.
В ході обстеження водойми виявлено потерпілу та передано її працівникам екстреної медичної допомоги 🚑.
На жаль, реанімаційні заходи результату не дали ⚠️.
До проведення робіт залучалися 16 рятувальників та 4 одиниці техніки 🚒🚒🚒🚒.
Рятувальники закликають не залишати дітей без нагляду поблизу водойм та суворо дотримуватися правил безпечної поведінки на воді ⚠️🌊