Один загиблий і 11 травмованих лише за два місяці: наслідки ДТП за участю електросамокатів на Тернопільщині

Електросамокати дедалі частіше використовують для пересування містом. Це зручно та швидко, однак не завжди безпечно.



Важливо знати: у березні цього року Верховний Суд України прирівняв водіїв електросамокатів до повноцінних учасників дорожнього руху, а цей вид транспорту визнав джерелом підвищеної небезпеки. Поліцейські області постійно стежать за дотриманням правил дорожнього руху водіями електросамокатів.



«Упродовж двох місяців правоохоронці задокументували 73 адміністративні правопорушення, вчинені водіями електросамокатів, з них 35 – за керування в стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП). Також за цей період зафіксовано 13 дорожньо-транспортних пригод за їх участю, внаслідок яких 1 людина загинула, ще 11 отримали травми», – зазначає заступник начальника відділу Управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області Іван Боднар.



Рух тротуарами на великій швидкості, пересування по двоє та раптові, хаотичні маневри серед пішоходів створюють незручності та становлять загрозу для людей. У зв’язку з цим у центральній частині Тернополя діє заборона на рух електросамокатів та мопедів.



Окреме занепокоєння викликає те, що електросамокатами часто керують неповнолітні. Відсутність досвіду нерідко призводить до небезпечних ситуацій та серйозних травмувань.



За порушення правил дорожнього руху водіями електросамокатів передбачена адміністративна відповідальність, а у разі ДТП – кримінальна.



Безпечне користування електросамокатом починається з відповідального ставлення та поваги до всіх учасників дорожнього руху –пам’ятайте про це і дотримуйтесь правил щодня.

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