У Тернополі розкажуть про митця, який продавав порожнечу

У тернопільському “Бункермузі триває цикл лекцій «Про мистецтво». І цього разу тут запрошують послухати розповідь «Ів Кляйн. Продавець пустоти».

Лекція відбудеться 11 квітня, початок о 19:00. Її прочитає мистецтвознавець та менеджер мистецтв зі Львова Поліна Ленарт.

Ів Кляйн заслуговує уваги мінімум із двох причин. Перша: він великий художник-новатор, видатна фігура повоєнного європейського мистецтва. Друга — Ів Кляйн присвоїв небо, продавав порожнечу та винайшов найнудніші в історії способи творення мистецтва (як-от малювати все життя одним кольором).

Вхід вільний.